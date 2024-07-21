与话剧界前辈金士杰合作 卜学亮笑称有压力

和金士杰合作演舞台剧，台湾艺人卜学亮笑称：有压力！

由金士杰和卜学亮主演的舞台剧《最后14堂星期二的课》（以下简称《最后》）下个月28日至9月1日于滨海艺术中心公演，为宣传舞台剧，卜学亮日前接受《新明日报》视讯访问时指出，接演《最后》有一种爱与怕的纠结。

他说，虽然自己曾经演过不少舞台剧，但饰演的都是一些诙谐风趣的角色，偶尔还会有搞笑成分，但拿到《最后》的剧本后发现，这部舞台剧比自己预想的要难很多。

“我饰演老教授的学生米奇，看了剧本后，发现自己似乎不太适合人物的形象，再加上和金士杰搭档，金士杰可以说是台湾话剧界老大，整部舞台剧就只有我和他，难免会有压力。”

《最后》是根据《最后14堂星期二的课》改编，述说老教授墨瑞·史瓦兹罹患一种名叫“葛雷克氏症”（ALS）的病，在最后的三个月的每逢星期二，学生米奇便会到教授家去讨论一些人生会遇到的困难及疑惑，包括死亡、爱情、婚姻、家庭等。

那卜学亮为何会改变想法？

他说是因为导演杨世彭，“他告诉我，演员不要定型，你要试试看。我才觉得导演可能是对的，我真的应该试一试。”

为了演好米奇的角色，卜学亮特地找原著读一篇，“这样我才知道如何能更细腻的诠释米奇这个角色。”

问他倘若自己的人生剩下“最后14堂星期二的课”，他最想做什么？最想和什么人在一起？

他说：“如果人生真的能知道自己剩下多少岁月，那还蛮幸运的。”

他接着说：“当然和家人在一起，父母、老婆和孩子，今天听小朋友弹弹钢琴，明天听他们唱唱歌。”

出唱片找哈林当制作人？

卜学亮和庾澄庆（哈林）是好朋友，这些年来哈林的生活方式很健康，经常骑脚踏车运动，在哈林的影响下，卜学亮也喜欢上骑车。

“一直以来我都有运动，以前是跑步，后来年纪大，改为慢跑，直到哈林问我有没有兴趣和他一起骑车，就这样培养了兴趣，还曾经和他及一群朋友一起台湾环岛骑车。”

有报道说，卜学亮有再做唱片的打算，并希望哈林担任制作人，问他是否已有计划？

他笑着说：“其实是一次在主持哈林演唱会的记者会上及演唱会上开玩笑，他也没有答应，不过三不五时我会在他面前提提，哈哈哈……”

《最后14堂星期二的课》将于8月28日至9月1日晚上8时在滨海艺术中心公演，星期天加演下午3时场，公众可前往www.esplanade.com/tuesdays购票。