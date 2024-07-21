电影人吴思远证实 李小龙棺木运西雅图时爆开遗体淋雨

（综合讯）一代功夫巨星李小龙1973年猝死于女星丁珮家中，虽然仅有短暂32年的人生，却开创华人进军好莱坞的先河，并将中国功夫带进西方国家的眼中，影响深远。

当时葬礼选在九龙殡仪馆举行，现场涌入3万名到场致哀的粉丝。不过之后传出遗体要运往西雅图土葬时，棺木却在抵达机场时意外爆开。时隔51年，香港电影导演会永远荣誉会长吴思远，证实确有此事。

李小龙的棺木运往西雅图时，抵达机场时意外爆开，导致遗体淋雨妆容糊掉。。（互联网）

遗体被雨淋 妆容糊掉重新上妆

吴思远是香港资深电影人，曾是导演和监制，1976年曾执导电影《李小龙传奇》。日前他在“香港书展2024”的电影讲座中，分享不少有关李小龙以及他儿子李国豪的故事。当中就谈到李小龙过世后先在香港举行完丧礼，传闻棺木准备运往洛杉矶下葬，却在运抵西雅图机场时爆裂。吴思远证实这并非空穴来风，“我问过当时嘉禾的经手人Tom，这是真的，他说到现在也都搞不清楚，因为在香港挑选的是优质棺木，不懂为何会爆开。”

吴思远指出当时李小龙棺木爆开时，西雅图正下着雨，导致他的妆容整个花掉，因此运到洛杉矶当地后，必须找遗体化妆师重新上妆。据悉，当地负责人还立刻找了一副铜棺安置李小龙遗体。至于为何棺木会爆裂？有一说是因为棺木做了密封处理，反导致无法承受飞机上的气压才爆开。

李国豪当年拍《乌鸦》时意外中弹身亡。（互联网）

李国豪排斥被叫“李小龙的儿子”

另外提到李小龙的已故儿子李国豪，他在拍摄电影《乌鸦》时在一幕枪战戏时，不幸中弹身亡。吴思远表示曾询问过当地制片，对方指出使用枪枝前，工作人员会反复检查，保证不会误装实弹。为何枪枝最后射出真的子弹？制片指出，拍摄前一个镜头时，子弹后半部弹壳卡在枪管没射出，之后装上一枚新子弹，其火力足以把残留在枪管上的弹壳射出，加上有射出子弹的威力，才导致憾事发生。

吴思远回忆当年李国豪相当排斥别人以“李小龙儿子”称呼他，主要是希望能够做自己，因此只要有人提起就会破口大骂。话虽如此，他某次去泰国拍摄外景时，与当地地海关人员起口角，遭对方故意刁难，接机的制片见他迟迟未出境前去了解，随口说了一句︰“对不起，他是李小龙儿子”，结果对方马上放人，让吴思远深感有些血缘关系无论如何都无法摆脱。