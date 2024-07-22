郑斌辉邱凯伟相约露营

（本地讯）第972期《优1周》今天（19日）出街，本期封面人物是本地阿哥郑斌辉和台湾演员Darren邱凯伟，他们参与演出的中国大陆新剧《狮城山海》，不久前于柔佛新山杀青。两人在剧中分别是堂主和警察的对立关系，戏里交集不多，戏外则因为同为人夫，men’s talk话题多多，还相约年底要在台湾露营、拍节目。原来郑斌辉之前在大陆拍《勇敢的心2》，与同剧演出的邱凯伟一见如故，两人多年不见，这次碰面，邱凯伟非常给郑斌辉面子，叫他一声“大哥”。

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更多专访内容以及娱乐、生活、保健资讯刊载于第972期《优1周》，每本售价$2，在各大报摊、售报亭、超市及便利店均有出售。官网：uweekly.sg。

本周送礼：

·5对张清芳“Timeless”新加坡演唱会门票（每张价值$198）。

·10对“Nanta Cookin’Show乱打神厨秀”门票（每对价值$216）。