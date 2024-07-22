《毕业》第六集告白戏 郑丽媛魏嘏隽最心动

剧中甜蜜场面无数，郑丽媛（Jung Ryeo-won）与魏嘏隽（Wi Ha-joon）不约而同都对第六集特别心动。

韩剧《毕业》（The Midnight Romance in Hagwon）故事背景是竞争激烈的补习班企业，初出茅庐的热血讲师徐惠珍（郑丽媛饰）竭尽全力将学生李俊浩（魏嘏隽饰）送入名牌大学，缔造了补习业奇迹。十年后，李俊浩不顾家人反对，放弃了在大企业就职的机会，转行成为补习班讲师。徐惠珍和李俊浩从师生变成同事，最终谈起姐弟恋。

该剧已于6月30日圆满收官，两位主演最近接受《联合早报》电邮采访，分享各自最心动的场景。

郑丽媛对李俊浩第一次向徐惠珍表达感情的场景记忆犹新，“他问（徐惠珍）‘你读懂字里行间的意思了吗？’这句话标志着两人爱情故事的开始，我认为这是个非常谨慎、却又很文艺的开始。”

魏嘏隽则对第六集结尾的告白戏情有独钟，“我觉得这个场景很好地捕捉了人物的所有紧张、激动、纯真和温柔，会让观众沉浸其中，无法自拔。”

魏嘏隽穿高中制服没压力

从师生发展至恋人，剧中自然不乏十年前的回忆场景。被问及拍摄十年前的戏时是否感到有负担，43岁的郑丽媛说：“一点也不会。我明白这些场景对这部剧至关重要，所以我不会太担心。”

33岁的魏嘏隽为戏再次穿上高中制服，对此他同样不觉得有负担，“相反的，我想好好展现自己的外表。比方说透过锻炼身体或不同的发型，让自己显得更年轻，更贴近角色。”

魏嘏隽（右）为戏穿上高中制服。（Viu提供）

两人都是导演粉丝

《毕业》的导演是曾执导过《密会》《经常请吃饭的漂亮姐姐》《春夜》等作品的安畔锡，新人编剧朴庆华执笔。

两位主角都说自己是导演的粉丝，郑丽媛之前受访时也曾透露，一直很想与安导合作，这次终于成真。她说：“最让我眼前一亮的是大量的对白，这让设定在补习业的背景很自然地呈现出来。”

聊到安导，光是透过文字，也不难看出魏嘏隽对他的敬佩与赞赏。魏嘏隽说：“《毕业》是一部很有安导色彩的作品。但最特别的是，它对补习班企业的刻画是前所未有的。作品对角色职业的处理和刻画，并不亚于剧中罗曼史的成分。”

《毕业》共16集，可在Viu观看。