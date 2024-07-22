白敬亭的火车岁月 韩东君的草莽江湖

南来北往

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似火流年

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今年上半年除了《庆余年2》《繁花》《墨雨云间》《玫瑰的故事》这几部夯剧，还有一部央视剧《南来北往》的收视与口碑也能媲美。前阵子，它就入围多项上海电视节白玉兰奖，其导演郑晓龙的代表作就是《后宫·甄嬛传》。

39集的剧情讲述1978年中国东北的列车上，年轻乘警（列车警察）白敬亭第一次执勤就在抓捕行动中负伤，却因祸得福结识了铁路老刑警丁勇岱，二人结为师徒，并肩战斗在铁路公安第一线。在这条铁路线上，40年间，他们经历了蒸汽机车、电力机车、动车高铁时代，见证了中国人民生活的巨大变化，同时也对扒窃、人口拐卖、运毒、抢劫、诈骗各种罪行，展开追捕。

乘警工作重要与伟大

《南来北往》让人看到人间百态和烟火人情。（互联网）

以火车为拍摄背景的剧集十分罕见，让本剧非常加分。主角在火车上工作，下班后回到实景搭建的铁路大院。火车上人潮熙来攘往，来自四面八方的乘客反映的是人间百态；大院里大概十来户人家比邻而居，摩擦出喜怒哀乐、爱恨情仇，反映的是烟火人情。

剧情通过40多年的乘警工作反映职业的重要与伟大，他们处理日常案件，保卫生命财产安全，有不少令人提心吊胆之处。列车上坏人防不胜防，相信也让观众大开眼界之余，自我警惕。通过处理案件和解决纠纷，乘警其实也有助提供和谐温暖的行旅环境。

从剧首看到剧终，观众领略的是时代的变化与进步。最后一集，很多前面亮过相的乘客再度过场，然岁月无情，容貌和命运都有了改变，又让人唏嘘不已。

两代爱恨情仇交织

姜妍凭《南来北往》获得白玉兰最佳女配角奖。（互联网）

回到大院，邻里之间时而互助，时而相争，有是非也有冷暖。主角白敬亭、金晨、姜妍、刘冠麟的四角感情关系，有发小初恋的酸甜，也有百求不得的苦涩，男女主角白敬亭和金晨相当登对，女配角姜妍则是本剧唯一的白玉兰奖得主。她演的虚荣女生有股透入骨里的媚，但观众看了故事为她安排的结局，纷纷骂编剧太封建，不能接受女人追求好生活。

角色之间最有意思的关系，是金晨的父亲丁勇岱和白敬亭的父亲刘钧。 前者当年执勤时涉及一起死亡事件，却因刘钧疑似目击真相却不挺身而出证明他的清白，导致前者含冤入狱十年。丁勇岱出狱后，为自己青春被盗期间妻女吃尽苦头，含怨在心，对白敬亭这个徒弟忽冷忽热，让白敬亭百思不得其解。两个父亲，一对儿女，上下两代爱恨情仇交织，满含戏剧张力。

时代的变革兄弟的情义

张耀宇（前排右起）、韩东君、贾弘逍、张宥浩和甘昀宸（后排）在《似水流年》中是发小兄弟。（互联网）

和《南来北往》一样同属精彩怀旧年代剧的是30集优酷网剧《似火流年》，后者的豆瓣评分达8，比《南》高约1分。可是剧集为什么没有大爆呢？是不是因为它过于低调？看了剧，难怪呀，它的暴力尺度破表，让我以为在看港片而不是中国大陆剧。

剧情讲述性格迥异的五个年轻人韩东君、贾弘逍、甘昀宸、张耀宇和张宥浩，因为帮派打架事件自成一派，在一次参与帮派恶斗后，有人丢失宝贵生命。之后，张耀宇心怀正义当上警察，却和昔日挚友渐行渐远，从此站在对立面。

刘洋在《似火流年》扮演大反派，阴狠劲令人颤抖。（互联网）

剧情通过猖獗的帮派活动引来警方整肃，拍出大时代的变革。发小兄弟之间的情义，在很多场动作场面中体现得淋漓尽致。热血、浪漫又悲情，好像有几分港片《英雄本色》的都会古惑仔身影，但最终清楚地呈现大陆小城的情怀特色。

五个男主各有特色。贾弘逍寡言耐打最有性格；甘昀宸勇中带懦最能发挥演技；韩东君颜值最高，但也因长相太正气少了流氓味。最出彩是演过叫好网剧《漫长的季节》和《欢颜》的刘洋，他这个大反派的阴狠劲，双眼一瞪，嘴角一牵，足以让人背脊发凉。