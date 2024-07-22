再见·枕边人

娱家戏剧台（星和Ch855） 晚上7.00

这部港剧集结悬疑和爱情元素，讲述资深记者顾晴天（黄智雯饰）意外坠落山崖，流落印度尼西亚，昏迷近七年后清醒，却丧失记忆，后来在痞子律师金长胜（罗天宇饰）的帮助下返港，要找回记忆。她发现自己是制作公司老板杨万森（马德钟饰）的前妻，不过杨万森根据香港法例申请太太在法律上死亡，本来要娶公关公司负责人朱善美（张曦雯饰），怎料大婚之日重遇顾晴天……

詹姆士出走料理V

8频道 晚上8.00

以寻找詹姆士私厨菜单为节目主轴。为了寻找记忆中的美味料理，詹姆士带领大家探索市场，品尝在地美味，寻访料理达人。他也在节目中展现特殊食材的处理方式，制作创意料理。

都市惧集

Viu 已上线

日常无声的街巷、人声鼎沸的商圈、表面宁静的住宅大楼……潜伏于白昼与深夜的恶意蠢蠢欲动。透过每集不一样的都市场域，直窥种种潜藏于日常生活中从未察觉的恐惧来源。由六个单元、34个恐怖极短剧组成；许玮甯、林柏宏、刘品言、傅孟柏、高英轩、李劭婕、初孟轩、黄冠智、王渝萱主演。

11点热吵店

Eazie TV·TVBS亚洲台 晚上11.00

眼睛是我们的灵魂之窗，不仅能表达情感，也能透露身体的健康状况。今天的来宾卡古、潘映竹、阿娥和翊萱，有哪些眼睛方面的毛病？这些毛病从医学角度来看，又可能隐藏着哪些疾病？