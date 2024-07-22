aespa新加坡演唱会 男低音全场和音

7月20日第一次在新加坡开唱的aespa一刻也不浪费，演唱会以节奏强劲的“Drama”开场，立马炒热气氛。唱到副歌最澎湃的那一句“drama-ma-ma-ma，I bring drama-ma-ma-ma”时，场内气氛沸腾，热度跟场外新加坡午后33摄氏度的炎天一样。

由Karina、Giselle、Winter和Ningning（宁宁）组成的四人女团aespa，2020年11月携单曲“Black Mamba”出道，二度举办巡演但首次把演唱会带到新加坡，约8500张门票一天售罄。20日下午4点于室内体育馆举行的“Synk: Parallel Line”演唱会上，四女话不多，以26首歌曲与在场粉丝“沟通”，也在Encore前，通过大屏幕上的“舞蹈挑战”与粉丝互动。

个人表演满足本命粉

四人在演唱会上都有solo表演，特点是呈献自己参与创作的歌曲。Giselle的“Dopamine”和Ningning的“Bored”都带R&B风格，前者飒爽后者可爱。Karina的“Up”是动感的嘻哈舞曲，Winter的“Spark”则是电子舞曲。她们通过个人舞台展示不同魅力，表演不相上下，最开心的莫过于台下心满意足的“本命粉”（指最喜欢组合其一成员的粉丝）。

第一次看aespa表演，我不知道谁是人气王。根据solo表演，压轴出场的Winter得到的欢呼声似乎最高，若从粉丝的手举牌判定，被求婚最多的Ningning则最具人气。Giselle全场以英语拉近与粉丝的距离最“亲民”，假如以Instagram账号的追随者为标准，人气王则是拥有1900万人关注的Karina。

Giselle（左起）、Karina、Winter和Ningning在演唱会上以各自参与创作的歌曲呈献个人表演。（Rele提供）

男低音全场和音

女团演唱会上，最明显的是男粉丝人数多了，从观众席中传出的应援呐喊声也不是刺耳的尖叫，而是低沉的高分贝雄声。从开场的“Drama”和“Black Mamba”，到尾声的“Next Level”和“Armageddon”，粉丝通过呐喊狂叫表达激昂的情绪，为aespa另类和音。

我从座位上不时听到深沉的男声撕心裂肺地喊出各别支持的aespa成员名字。印象最深刻的是在某个转场时刻，有男粉丝乘“嘘”而入，大喊“Winter”到破音。

aespa的演唱会吸引约8500名歌迷捧场。（取自aespa IG）

另类C位掀高潮

我在aespa演唱会上没看出谁是C位，倒发现“抢C位”的道具反而让粉丝high爆。aespa表演“Mine”时各别依偎在舞台中央一个钢管支架跳舞；Giselle在个人表演时“撩沙发”，还有Ningning在个人表演时的“趴地舞”等表演都掀起震耳欲聋的欢呼声，在场气氛明显升温。

采访演唱会前约一星期，我每天听aespa的歌曲，初听觉得她们的热门歌曲节奏强劲且朗朗上口。然后演唱会现场听到“Drama”和“Supernova”这些人气曲，通过充塞室内体育馆的音乐声响及热情的歌迷，感觉到一股活力——这就是看演唱会的收获。