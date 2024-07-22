金秀贤高招放闪金智媛 黄正音认爱小7岁篮球员

（首尔讯）金秀贤（Kim Soo-hyun）和金智媛（Kim Ji-won）因合作《泪之女王》而引起“双金CP”戏假情真的传闻，金秀贤的最新Instagram（IG）贴文再度让粉丝吃瓜。他在金智媛7月21日傍晚6点在台北举行“Be My One”粉丝会时，于IG贴出他两个星期前到台北办粉丝会时私下拍摄的一张照片。

照片中，金秀贤身后的铁卷门上出现“Taipei We Support（我们支持台北）” 的字样，其中“support（支援）”的韩语发音“ji won”与金智媛名字的韩语发音“Kim Ji-won”同音，因此让拥护“双金CP”的粉丝兴奋不已。支持两人在一起的网民说“太甜了”，也有人赞金秀贤高招放闪。

金秀贤在金智媛于台北举行粉丝会时，在社媒贴出这张照片，引来“双金CP”粉丝吃瓜。（取自金秀贤IG）

粉丝啃“双金CP”这个甜瓜不无原因，金秀贤7月6日到台北举行粉丝会前，曾在IG分享四张菲律宾场粉丝会的花絮照后又删除。眼尖的粉丝发现其中三张的动作姿势，神似金智媛之前到台北出席品牌活动时的照片，因此引发“情侣pose”疑云，金秀贤“隔空示爱”的传闻四起。

另一方面，39岁韩国女星黄正音（Hwang Jung-eum）2024年初呛企业家前夫李英敦出轨宣布离婚。她在7月22日与小7岁的207公分高篮球选手金钟奎（音译）传出恋情后，透过经纪公司认爱：“黄正音和篮球选手最近互相产生好感，小心谨慎地相互了解中。”

黄正音与小7岁的篮球选手恋爱。（取自黄正音和金钟奎IG）

韩国媒体报道，两人“大方爱”，毫不遮掩时常在公众场合约会。由于男方身高达207公分，与167公分的黄正音相差40公分，因此约会时相当显眼。金钟奎2011年还在读大学期间就是韩国国手，2019年加入原州东浦新世代队效力至今，也是队内的核心人物。他在上一个赛季平均贡献了11.9分、6.1个篮板球和1.2次阻攻。