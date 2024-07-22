飞沙巴拍马国片《8块钱富豪》 辉哥获巨星待遇

飞沙巴拍马国电影《8块钱富豪》，辉哥程旭辉开心形容“飞去当神仙”，入住可观赏海景的高档酒店，获巨星般待遇，片中造型像“白马王子”！

程旭辉（辉哥）不久前才飞马国沙巴参与电影《8块钱富豪》的拍摄，记者星期天（7月21日）联系上辉哥，被问起角色，他告诉《新明日报》，在《8块钱富豪》中，他演绎一个有求必应的“神仙”，只是客串演出，才拍两天戏，但戏服已有四套，其中有一套是圣诞老人服饰。

辉哥说导演找上他时为他所拒，导演后来透过本地电影公司老板林德来游说，辉哥认为没有再拒绝的理由，于是飞去沙巴拍摄。

辉哥抵沙巴时，剧组赶到机场大张旗鼓列欢迎横幅，还找人跳沙巴舞迎接，让辉哥有感自己像个巨星。

辉哥抵达沙巴机场，受到剧组热烈欢迎。（受访者提供）

打扮成“白马王子”

记者看到辉哥在《8块钱》的造型，除了耀眼的圣诞老人服饰，还有白色西装造型，悠然自得的站在游艇前，他幽默形容：“我也被打扮成有钱的‘白马王子’了！”

“我演一个爱帮助人的神仙，主角有困难就会出现。”他笑说。

辉哥在本地家喻户晓，打拼数十年，他觉得自己富有吗？辉哥直说：“够用就好！我已经半退休了，现在有工作就做，赚的钱买东西给孙子女，哈哈。”

富不富有，最重要还是要懂得平衡开支，辉哥认为，金钱必须提早规划，绝不超支。

“很富有又怎么样？最后还不是全给别人，所以，够用就好。”

自由发挥 不必照剧本

辉哥在沙巴逗留了四天，立即爱上当地的风土民情：“导演很喜欢我，拍戏不必完全照剧本，让我根据故事人物去自由发挥。”

除了辉哥，《8》还汇集了马国演员许亮宇、女神梁祖仪、“傻豹”陈俊权、老戏骨陈沛江、网红May Ho和Lamdojo等人演出。

爱吃的辉哥也爱上当地海鲜：“有个海鲜馆老板放话要包机票住宿，让我专程飞去吃海鲜咧。”辉哥听闻沙巴有一座神山很灵验，但碍于行程紧迫，他无法留宿。“不过，我在半路上也祈求神灵，保佑我工作顺利。”

没想到，人未回新，已接获有人邀他在9月拍汽车零件的广告，心愿冥冥中实现了，让辉哥非常开心，他放话，会再到沙巴旅游吃好料。

明年参与梁志强贺岁片

由于辉哥生来一张“不必搞笑也很好笑”的脸，梁导即将开拍2025贺岁片，也预了辉哥一份。“梁导说，我的脸看上去就是好笑！”

说到梁导，最令辉哥佩服的就是他的精力：“梁导的精力好像用不完，以前还常相约吃饭，现在没有了，他趴趴走到处去，忙得要命。”