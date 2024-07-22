宋仲基短道速滑王嘉尔剑击金牌 盘点运动员出身的偶像明星

巴黎奥运将于本星期五（7月26日）拉开帷幕，除了大家熟知是运动员出身的李连杰、赵文卓、吴京和本地的翁清海，许多海内外偶像派艺人原来在入行前也曾是优秀运动员，现在就一起来盘点有哪几位！

海外篇：“双宋”曾是滑冰选手

曾经的“双宋CP”原来有着冰上渊源。宋仲基从小学一年级就开始他约10年的短道速滑运动员生涯，他曾在综艺节目提到自己三次代表家乡大田广域市参加全国大赛，后来因脚踝受伤才退役。

宋慧乔则曾是花式溜冰国家队员，与韩国滑冰女王金妍儿师从同个教练，教练更曾表示如果乔妹继续受训，可能会是下一个金妍儿。可惜乔妹为减轻母亲负担，15岁时参加模特儿选拔进入演艺圈。据悉拍摄韩剧《浪漫满屋》中的溜冰戏时，导演已找好替身进行旋转动作，但乔妹坚持亲自上阵，才暴露了实力。

宋慧乔的花式溜冰技术高超。（取自网络）

苏志燮曾是韩游队选手

在韩剧中多次大秀泳技的苏志燮，1994年曾拿下全国大赛铜牌，1996年被韩国体育大学录取，曾是国家游泳队的种子选手。

同是游泳好手的朴宝剑，国中时代表学校参加多次比赛并获得不少奖项，后来为了出道而放弃运动。

凭《梨泰院Class》富二代反派一角冒起的安普贤，出道前曾是拳击运动员，代表釜山赢得全国大赛金牌。由于常受伤，遭父母反对继续拳击活动，转而踏入模特和演艺圈。

苏志燮的泳术了得。（取自网络）

王嘉尔吴尊 来自体育世家

高人气唱跳偶像王嘉尔原来出身体育世家，父亲是香港剑击队前队员及教练王锐基，母亲则是前中国体操运动员周平。在前往韩国当练习生前，王嘉尔曾是剑击选手，12岁就参加全运会并获金牌，2011年曾摘下亚青赛男子17岁组佩剑个人金牌。

同样受父亲耳濡目染的还有吴尊。吴爸爸曾是文莱篮球国家队成员，每次打球都带着年仅五六岁的吴尊。而吴尊从10岁开始打篮球，也和父亲一样曾入选文莱国家队，更曾表示是篮球给了自己勇气闯荡演艺圈。

较少人知道邱泽是排球运动员出身。小学二年级加入校队，后来当选台湾代表队选手，作为储备球员。

在香港有着“飞鱼王子”之称的44岁方力申，11岁首次代表香港参加奥运会，2000年又参加了悉尼奥运会，并曾一度在香港泳坛保留了九项纪录。其中一项400米个人混合泳港绩保持了21年，直到2021年才被打破。

本地艺人叶劲维。（取自网络）

本地篇：The Sam Willows兄妹与叶劲维文武双全

本地乐团The Sam Willows中的兄妹档33岁金文明（Benjamin Kheng）和30岁金颂旖（Narelle Kheng），颜值实力兼具，都曾是国家游泳队成员。两人都从六岁开始训练，也曾入读新加坡体育学校。今年的国庆主题曲《Not Alone》，就由金文明作词作曲和演唱。

29岁叶劲维曾是本地田径选手，代表我国征战过五届东运会以及2016年里约奥运会的百米短跑项目。曾出演过本地剧的他是国大法律系高材生，2020年退役后于一家律师事务所任职，没上班时则以艺人身份出席活动。