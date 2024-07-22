为《狗阵》现身 彭于晏7月25日“登陆”狮城

由管虎导演，彭于晏，佟丽娅领衔主演，贾樟柯、张译和周游等参与演出的电影《狗阵》，即将于7月25日在新加坡正式开映。

电影讲述因误杀被判入狱，刑满释放后回乡的二郎（彭于晏饰）与一只流浪黑狗互相慰藉救赎及开启新生的故事。

这也是彭于晏首次与导演管虎合作，为了契合影片“粗犷”的质感，彭于晏在进组第二天便主动要求将自己剃成榴梿头，配上黝黑肤色和健朗身材，彭于晏成功将西北偏远小镇寡言硬汉的气质，诠释得颇深刻。

《狗阵》今年5月也获得第77届康城影展“一种关注单元”最佳影片，片中的黑狗“演员”小辛，更凭其精湛演出，获得这届的康城狗狗金棕榈大奖。

彭于晏拍罢《狗阵》就领养了片中狗主角“小辛”，小辛也在第77届康城影展中拿下狗狗金棕榈大奖。（路透社）

彭于晏出没注意！

将影片引进新加坡的电影制作及发行公司Cineaste Production House，成功邀得《狗阵》主创，包括男女主角彭于晏、佟丽娅以及导演管虎和制片梁静，参与两场映后线上交流。

以下是这两场《狗阵》独家放映会详情：

*7月25日（星期四），晚上7.30pm，The Projector，Cinelesure

*7月26日（星期五），晚上7.30pm，The Projector，Golden Mile Tower

有兴趣出席这两场独家放映会的观众，可上网购票。