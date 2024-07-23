唐朝诡事录之西行

爱奇艺 已上线

公元712年，唐睿宗改元延和，大唐依旧繁盛寰宇，但繁华之下危机四伏，山雨欲来。一股股势力蠢蠢欲动，更引起民间诡案频发，大理寺少卿卢凌风和乾陵丞苏无名又将遇到怎样的志怪谜局？西行之路，境遇难测。剧情延续首部《唐朝诡事录》的悬疑风格，原班人马杨旭文、杨志刚、郜思雯、陈创等再度携手。

养生出大招

8频道 晚上10.30

菊花明目人人懂，可是小巧的胎菊、苦涩的黄菊、清香的白菊，到底哪个才是明目大王？吃枸杞也有须注意事项，小心体质不适合，吃了明目不成反而满眼血丝。一位医师教你炒香一种中药材，用来泡水竟然散发淡淡咖啡香，还有清肝明目功效。练功师傅来一招左右引臂运火轮，让你练出火眼金睛。厨师把广东人的煲汤之宝明目鱼端上桌，煮出香甜美味的明目汤。

逗笑人间60年

8频道 晚上8.30

王沙和野峰的走红，不但让他们声名大噪，出版的谐剧唱片更是热销近20万张。他们还受邀前往香港参加综艺节目，一夕爆红打开了香港市场，晋升大银幕成了电影明星。没想到就在两人事业如日中天的时候，传来拆伙的消息。

宋快递

Eazie TV·中国电影频道 晚上7.35

主演：刘頔（dí）、张欣源、李勤勤、熊昱权、徐嘉曼。影片通过各种脑洞大开的情节，向观众展现古代快递小哥爆笑的送快递之路。

死神少爷与黑女仆第三季 The Duke of Death and His Maid S3

Eazie TV应用·Aniplus 晚上9.00

日本动漫，讲述一名少爷在5岁时被魔女施了死亡的诅咒，一旦碰触到生物就会夺去对方性命。这使得他被众人畏惧，结果被扔到森林中的别墅中独居。以日语播出，附中文字幕。

坎大哈行动 Kandahar

HBO（星和Ch601，新电信Ch420） 晚上9.00

中央情报局探员汤姆（Gerard Butler杰拉德巴特勒饰）在阿富汗的卧底行动曝光后，遭到阿富汗精锐部队和外国间谍的追捕。深陷敌区的汤姆必须赶在时限内，和他的翻译员杀出一条血路，前往位于坎大哈的撤离地点。