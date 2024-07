唐朝诡事录之西行

爱奇艺 已上线

公元712年,唐睿宗改元延和,大唐依旧繁盛寰宇,但繁华之下危机四伏,山雨欲来。一股股势力蠢蠢欲动,更引起民间诡案频发,大理寺少卿卢凌风和乾陵丞苏无名又将遇到怎样的志怪谜局?西行之路,境遇难测。剧情延续首部《唐朝诡事录》的悬疑风格,原班人马杨旭文、杨志刚、郜思雯、陈创等再度携手。

养生出大招

8频道 晚上10.30

菊花明目人人懂,可是小巧的胎菊、苦涩的黄菊、清香的白菊,到底哪个才是明目大王?吃枸杞也有须注意事项,小心体质不适合,吃了明目不成反而满眼血丝。一位医师教你炒香一种中药材,用来泡水竟然散发淡淡咖啡香,还有清肝明目功效。练功师傅来一招左右引臂运火轮,让你练出火眼金睛。厨师把广东人的煲汤之宝明目鱼端上桌,煮出香甜美味的明目汤。

逗笑人间60年

8频道 晚上8.30

王沙和野峰的走红,不但让他们声名大噪,出版的谐剧唱片更是热销近20万张。他们还受邀前往香港参加综艺节目,一夕爆红打开了香港市场,晋升大银幕成了电影明星。没想到就在两人事业如日中天的时候,传来拆伙的消息。

宋快递

Eazie TV·中国电影频道 晚上7.35

主演:刘頔(dí)、张欣源、李勤勤、熊昱权、徐嘉曼。影片通过各种脑洞大开的情节,向观众展现古代快递小哥爆笑的送快递之路。

死神少爷与黑女仆第三季 The Duke of Death and His Maid S3

Eazie TV应用·Aniplus 晚上9.00

日本动漫,讲述一名少爷在5岁时被魔女施了死亡的诅咒,一旦碰触到生物就会夺去对方性命。这使得他被众人畏惧,结果被扔到森林中的别墅中独居。以日语播出,附中文字幕。

坎大哈行动 Kandahar

HBO(星和Ch601,新电信Ch420) 晚上9.00

中央情报局探员汤姆(Gerard Butler杰拉德巴特勒饰)在阿富汗的卧底行动曝光后,遭到阿富汗精锐部队和外国间谍的追捕。深陷敌区的汤姆必须赶在时限内,和他的翻译员杀出一条血路,前往位于坎大哈的撤离地点。