2NE1解散8年惊喜合体 BLACKPINK明年也回归

（综合讯）经典二代韩团2NE1在2016年宣布解散，2022年短暂在科切拉音乐节合体。她们解散8年终于传出好消息。前东家“YG娱乐”总监梁铉锡，在22日凌晨于YouTube频道宣布2NE1将重聚，并举行15周年世界巡回演唱会。巡演将10月开始从首尔起跑，日本大阪和东京场也订好，之后还会陆续增加其他场次，让不少苦等多时的粉丝们激动不已。

2NE1由队长CL、Dara、朴春、旻智组成，是YG打造的首组女团，不过当红之际被解散，令粉丝不舍。CL日前被拍到现身YG新大楼，传出合体有望，梁铉锡直接在影片证实2NE1即将回归，提到之后的开唱计划：“10月初从首尔开始，11月底至12月初已经预订好大阪和东京的场地，目前正逐步调整之后追加的行程”。Dara今年五月刚来新出席活动，也将在来临的8月和CL参加新加坡的Waterbomb音乐节。

不仅如此，BLACKPINK续完团体约后，何时回归一直是众人关注的焦点。她们也将会在2025年回归并开启世界巡回演唱会。另外，BABYMONSTER和TREASURE也将进行世界巡演，新团体也将曝光。今年年底WINNER队长姜升润和成员宋旻浩将退伍，预告了YG娱乐旗下艺人热络活动的一年。