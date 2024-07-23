“好爸爸”高亚麟被曝家暴怀孕女友 事后首发声被网批

（综合讯）51岁的中国演员高亚麟2005年出演《家有儿女》的父亲角色而走红，他在今年5月被爆出家暴怀孕女友魏嘉等不良行径，形象跌落谷底后便神隐，22日他首度在微博发声，引来网民热论。

今年5月，女星魏嘉在微博发文控诉遭到高亚麟家暴、出轨等恶行。她除了控诉男方在她怀孕5个月时，动手掐脖、扇耳光，而且第一次动手时就把她手骨弄骨裂，最后更出轨女星徐梓钧。

对此，高亚麟方面并未做出回复，22日他突然在微博上发文，内容中写道：“开始让人舒服的，一定是言语。后来让人舒服的，一定是人品。生活不全是利益，更多的是相互成就，彼此温暖。人与人的关系一定是，敬于才华，合于性格；久于善良，终于人品。”

高亚麟在事后首次在微博发声。（微博截图）

这则发文并未开放评论，有网民认为这是为了避免更多争议，反倒让人觉得这个发文不够真诚，保持怀疑态度。有网民痛批：“谈人品，好讽刺”“想出来赚钱了”“最后让人不舒服的也是语言。”

魏嘉在23日对此发文回应，再次要求高亚麟道歉。强调高亚麟用孩子威胁她、孕期出轨、生小孩大出血时失联。她同时公布和高亚麟的聊天记录，记录中她要求高亚麟道歉，对方只回：“帮你完成你想要的人设？”“不明白你现在的所作所为要得到什么？”

最后她也在文中表态：“现在我也想明白了很多，其实在关系里面真的没有对与错。都只是我们自己的选择，但是每种选择是有代价的，每个人都要承担，我也不例外，没人例外。既然我当时可以选择爱一个人，我爱了，结果怎么样，我承担。我现在也可以选择好好爱自己，未来如何 ，我迎接。”