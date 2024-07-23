韩团粉丝接机称“被打到脑震荡” 宋威龙机智保持秩序

（综合讯）人气韩国演员边佑锡近日爆出保镖过度保护争议，保镖拿强光照路人、检查机票、封住入口惹得民怨四溢，如今又有类似事件。韩团Cravity的保镖在机场将一名未成年女粉丝打到脑震荡，受害者妈妈气愤不已，保镖公司也发声明致歉。25岁中国演员宋威龙最近在机场同样被粉丝围堵，但他用一招就幽默地化解拥挤危机。

一名未成年的A小姐在X上发文，称6月23日到韩国金浦机场替偶像团体Cravity接机，过程中被一名保镖打到头部：“保镖多次对我施暴，我试图躲开，但保镖还是追了上来，嘲笑我说‘再来试试看’。她说当时不想将事情闹大，所以选择躲开，但因为头部疼痛，去医院诊断后竟有轻微脑震荡，家属取得诊断证明后气愤报警。

根据受害粉丝A拍摄的影片可听到，保镖大声呼喊：“出来，快出来！”同时大力推挤粉丝，还反问：“你没推我吗？”对方回答：“没推。”保镖更出言讽刺：“你是不是有神经病！”言行相当恶劣，女粉丝的母亲对此感到极度心痛。据JTBC报导，该保镖事后解释：“我只是将A小姐的手臂向上抬，并无打人的意图。”

宋威龙巧妙利用手机屏保

宋威龙以电视剧《下一站是幸福》《以家人之名》而走红，近日在机场遇上大批粉丝，这些情况对他已是司空见惯，早有准备的他，马上向粉丝展示手机屏保，写着：“i人（意指MBTI中的内向人格），别挤，大家小心，保持秩序，从我做起，谢谢”。粉丝照做，网民也大赞他有幽默感。