3万人大合唱《家》李迪文：很感动

入行50周年，感恩林忆莲，英文版爱国歌曲《家》爆红，3万人齐声合唱，本地著名音乐人李迪文（Dick Lee）感到惊喜也很感动！

李迪文今年庆祝入行50周年，即将在下个月举办个人演唱会，有别于过往的演唱会，这次舞台上只有他和一架钢琴。除了为粉丝带来他的经典金曲之外，李迪文也会透过珍贵的照片和视频回顾他精彩的50年。

在乐坛半个世纪，李迪文日前接受《新明日报》视讯访问时称自己也难以置信能走过50年，回望过去的起伏，他相信背后让他坚持下去的动力就是他对音乐的热忱。

“这50年来，和其他人一样，也曾遭遇挫折，但重要的是我努力过，从来没有放弃。”

他告诉记者，自己33岁才当全职的音乐人和歌手，在娱乐圈而言起步相当晚了，他感恩林忆莲当年将他带到香港，让他有机会认识很多歌手，从而让自己有机会为他们写歌。

“我原本有一家做得相当成功的活动公司，后来，1990年我毅然‘放弃’到日本发展，而在之后机缘巧合我认识了林忆莲，是她把我带到香港，为她写歌，并担任她的演唱会嘉宾，在那个演唱会的后台，让我认识不少当红的香港艺人，就这样开始为他们写歌。”

李迪文演唱会宣传海报很有创意。（Dick Lee Asia提供）

70%创作都是广东歌

李迪文说，50年来的创作，最令他意想不到和惊讶的是，中文歌曲（指的是广东歌曲）的创作多过英文歌曲。

“我有超过70%的创作都是广东歌曲。”

50年，李迪文为不少天王天后级歌手写歌，包括林忆莲、黄莺莺、张学友等，其中不少是家喻户晓的经典之作。

不过，提及经典，国人最为熟悉，也触动人心的莫过于是爱国歌曲，陈洁仪演唱的英文版《家》。

这些年，每逢国庆，《家》都是大大小小庆典活动必唱的爱国歌曲，记者问他这是否是让他最有成就感的一首歌？

他回答：“是。”

“其实《家》走红是个意外，原本1998年我是为‘Sing Singapore’寻找本地创作比赛的活动而写，后来被选上也拿到冠军。当时的评审之一是当年国庆检阅礼筹委会主席，他喜欢这首歌，就选它为当年庆典的歌曲之一。”

李迪文透露当年都还没有所谓的庆典主题爱国歌曲，是隔年才开始，“所以《家》传唱至今，对我来说是个意外的惊喜”。

而最让他感动的是，国庆庆典3万人齐声合唱《家》，那种内心的触动是难以形容的。

最有成就感作品包括：张学友《雪狼湖》 张国荣《追》

问李迪文除了《家》之外，有哪些创作是让他最有成就感？

他说其实很多，不过，张学友找他创作《雪狼湖》，以及电影《金枝玉叶》插曲《追》，是其中两首让他最具成就感的。

“《雪狼湖》原本是张学友另一个演唱会的主题，后来我和他商议后，把它写成一套音乐剧，而这部音乐剧后来深受欢迎。其次就是《金枝玉叶》，当中的插曲《追》，我演唱，或许因为是张国荣主演，意外走红，也让我感到惊喜。”

《DICK LEE 50th Anniversary Concert of Singapore’s Pop Icon》将于8月23和24日晚上7时30分在首都剧院（Capitol Theatre）举行。