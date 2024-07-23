张玉华首唱歌台 为慈善出力

现身庙会，首次在歌台粉墨登场，本地艺人张玉华为慈善不遗余力。

久违了的张玉华，星期一（7月22日）晚上现身慈悲堂举办的观音诞庙会活动，并在活动上献唱三首歌曲，这也是她第一次亮相歌台。

张玉华在庙会活动后接受《新明日报》访问时频频说：“真不好意思，原本打算低调参与，身边也没有多少人知道，却没有想到被你们发现……”

张玉华说，她认识庙宇的几位法师，后来开贤法师邀请她，由于活动是招待乐龄人士、智障人士与福利团体，也捐赠一些礼包和日常用品给有需要的团体，向来为善最乐的她就答应了。

“我一向来都有在做慈善活动，像到老人院唱唱歌给他们听，拜访及捐赠一些必需品给一些机构，为慈善，何乐而不为呢！”

问她第一次唱歌台的感受？

她说：“那个歌台算是小型的，在组屋底层，我演唱了三首歌曲《小小幸福》、《雪花飘》和《我不会飞》。”

张玉华也向记者透露表演前，她做了一些功课，发现乐龄人士特别喜爱六七十年代的恰恰歌曲，可是由于时间仓促，她无法事先做准备，“幸好现场有观众做啦啦队，炒热气氛。”

除了唱歌之外，张玉华也在现场派发日常用品给有需要的人士，她说：“整体的感觉是快乐的，毕竟我能透过歌曲为大家带来正能量。”

不过，星期一晚上的演出，张玉华仍觉得有些小遗憾：“就是患了感冒。”

张玉华到不同的国家做慈善，向贫困人士送暖。（受访者提供）

行善已逾20年

张玉华告诉记者，她之所以会开始做慈善，要追溯到大约2000年左右，她当时在横店趁拍戏空档，买了必需品到附近的山区派送，过程中激发了行善的爱心，自此就开始做慈善。

“我在山区，看到他们的居住环境，缺电缺水，派送物品给他们时，他们脸上的笑容，那种感觉是无法用言语形容。”

张玉华也告诉记者，她还曾去过柬埔寨、泰国、斯里兰卡等地行善。问她心中还想去哪些地方？

“非洲。”她斩钉截铁地说。

原来年前张玉华就想到非洲去，但碍于无法筹足资金，不过，她仍希望今年内能成行。

“我想去帮助那里的少女们，尤其她们来月事时不但只能待在家中，也会被歧视，我找到了适合女性的卫生裤，可以解决她们这方面的问题。”

摆摊卖手工饰品

去年12月回国，至今七个月的张玉华，除了先前开了演唱会之外，她在闲暇时刻也会到手工市场摆摊卖首饰。

“我卖的是水晶、银饰等带有正能量的首饰，赚到的钱都会捐给不同的慈善机构，让他们有资金去买物资给需要援助的人。”