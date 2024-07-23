女星患后天血友病 打四支“救命针”暴瘦七公斤

（综合讯）57岁的台湾女星林美秀6月发行个人首张专辑“Lady Pum Pum”发片记者会，透露自己为了发片减重7公斤，却操劳到变成“后天血友病”住院一个星期。为此还打了四支救命针，才让身体逐渐恢复健康。

当时她为了上镜头跟穿衣服好看，动起减肥念头，跑去打了“瘦瘦针”，一天只吃一口饭跟一碗汤，一个月就瘦了七公斤。没想到因为没有营养，血红素质低下。她坦言不舒服了一整个星期，几乎天天都到医院报到，却又一直找不出病因，拍完《乌猫》MV之后，才真的到医院报到，仔细检查之后，才发现罹患后天血友病。

她坦言现在一受伤流血就很难停止，也自曝拍摄《乌猫》MV的时候“大腿有一条血龙，肿到没办法”。不过她平常不用太补充营养，好好喝水跟休息就好，也不要去撞到，医生也有开药单，四处拍戏的话，得找血友病中心才能支援。

她回忆打救命针的过程，她说当下手没办法抬，打了四天才慢慢变正常。她也说后天血友病可以治愈，但不知道半年还是一年，现在就是保持健康就好。

无缘当妈不强求

林美秀日前接受《三立新闻网》专访时，坦言自己求子之路的艰辛。热爱工作的她，曾为了拼做人一度考虑暂别演艺圈，但身为高龄产妇的她，试了几次试管婴儿都失败。

被问到无缘当妈心中会不会有遗憾？林美秀说，其实是抱着试试看的心情，对于小孩没有缘分就不必强求。一开始会想要生小孩，是觉得若是哪天自己走了，孩子与先生还能够互相陪伴，但林美秀直言：“这想法太浪漫了，如果没有小孩子缘，那就放弃这一块”，毕竟一直花钱、打针身体也会受不了。

林美秀6月透露被诊断出患后天血友病，日前受访时说自己好险没生，不然恐怕病会很多：“万一那时候凝血功能就不好，那我生完之后怎么办？”她更回忆妈妈以前产后就疑似出现血崩，让林美秀直呼：“真的很可怕！”