被拒合照粉丝怒骂 叶童机场被骂愣

（综合讯）61岁叶童1992年在《新白娘子传奇》反串饰演“许仙”而走红。日前网上传出视频，可见叶童在杭州的机场替粉丝签名时，其中一位男子跑出来要求合影，因被叶童助理拦住拒绝，便开始大骂：“有啥了不起？”叶童当场吓到，脸色大变望着对方，下一秒又变回亲切表情跟其他人挥手说再见。

视频中，粉丝在机场替叶童送机，其中有位男子突然挤近叶童身边、举着手机就要求合照。助理连忙拦住并对他说“不能进来啊”，结果该名男粉丝突然气炸大吼：“拍个照不行啊，有啥了不起的！”而叶童也被吓呆好几秒。

有位男子突然挤近叶童身边、举着手机就要求合照，被拒绝后暴怒。（互联网）

视频在网上引起热议传，叶童随后发文回应：“每个人表达喜欢的方式不同，感受到了大家的热情，只是机场对我来说不是最佳互动的地方。”叶童接着安慰其他粉丝，自己心情没有受到影响，仍沉浸在和《新白娘子传奇》多年粉丝相见欢的喜悦中，最后提醒：“爱是克制，建议大家在表达喜爱时更多些理性和冷静，互联网上看到的只是片面，也请大家对每个人都多一点善意和包容。”

叶童在微博发文回应机场无礼粉丝合照被拒事件。（微博截图）

不少网民在贴文下发表评论支持叶童，并批评无礼粉丝的行为：“叶老师对不起，那个人不是真正的粉丝，只是另有目的的有心之人而已”、“请大家保持理性，尊重爱表达的方式”、“明明自己也很委屈 却还要转头安慰别人”。