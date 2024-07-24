7月24日、25日热播站

姐姐们的产地直送 Fresh off the Sea

tvN（星和Ch824，新电信Ch518） 晚上10.30

Viu 已上线

韩国实境综艺。廉晶雅、安恩真、朴俊勉、Dex和特别嘉宾，走遍韩国多个海边村庄，在该地生活三天两夜，跟着村民一起工作，并使用从大海捕获的新鲜当季食材煮出一桌丰富的美食。第一位嘉宾超大咖，是鲜少参与综艺的影帝黄晸珉。

吃。东西2

8频道 晚上8.00

为什么欧洲人把辣椒叫作胡椒？最能吃辣的竟然是泰国人，然后是墨西哥人和菲律宾人。墨西哥人喜欢以烟熏辣椒入菜。辣椒是明代才传入中国的，最早吃辣的是贵州人，而四川人爱麻辣，与花椒种植有关，花椒被誉为川菜和火锅之魂。

植物野趣

U频道 晚上9.00

在钢筋水泥的丛林中，人们渴望自然的气息。本集带观众探索城市人另一种与植物相处的方式——室内种植。如何打造和打理一个绿意盎然的室内空间？在农场积累的种植经验，能否运用到狭小的室内环境中？

我的鬼故事亚洲版第二季 My Ghost Story Asia S2

Eazie TV·C+I罪案侦缉频道 晚上11.35

在舞台上扮演过魔鬼后，马来西亚女演员萧依婷开始频频遇鬼。为了让侄女从昏迷中苏醒，叔叔不得不将充满敌意的幽灵诱入一个瓶子并关起来。附中文字幕。

畏口大开

8频道 25日晚上8.00

田鸡粥，爱吃的国人多，可是怕吃田鸡的人也不少，就比如嘉宾“一大粒”郑荔分和潘淑钦。李心钰带其中一人到农场接触牛蛙，另一人则去品尝川湘风味牛蛙大餐。两位名厨从川菜和粤菜找灵感呈现创意料理，博取嘉宾的欢心。