新加坡童星兄弟“青年奥斯卡”各捧一奖

新加坡童星兄弟哥哥谢淮聿（Estovan）和弟弟谢颖威（Estian）在美国洛杉矶举办的年轻艺术家学院奖（Young Artist Academy Awards）分别获得最具影响力青少年演员（Most Outstanding Influencer Youth Actor Award）和最佳音乐单曲奖（Most Outstanding Music Single Award）。

年轻艺术家学院奖成立于1978年，被称为“青年奥斯卡”，以表彰演艺圈中5至18岁的年轻艺术家成就，并支持他们的发展。不少好莱坞艺人都曾经在年轻时获提名此奖项。如奥斯卡影帝Leonardo DiCaprio（里奥纳度狄卡比奥）、奥斯卡影后Jennifer Lawrence（珍妮佛劳伦斯）、艾美奖视后Zendaya（赞达亚）、Emma Watson（艾玛沃森）以及Ryan Reynolds（莱恩雷诺斯）等。

年轻艺术家学院奖也是唯一模拟格莱美奖（Grammy Awards）、奥斯卡奖（Academy Awards）和艾美奖（Emmy Awards）模式的青年颁奖礼。

第44和45届的年轻艺术家学院奖颁奖礼于美国时间7月21日举行，由好莱坞演员Neal McDonough主持。14岁的谢淮聿和9岁的谢颖威分别获得五和四项提名，最终各捧一奖回家。他们也在颁奖礼上代表新加坡表演自创歌曲。

谢淮聿获得最具影响力青少年演员奖，他接受《联合早报》访问时说：“我觉得能获得这个奖项是很大的荣誉，我很感动，自己的努力得到了这样一个国际知名平台的认可。我会继续成长为一名演员和树立好榜样！我其实没想到自己能获奖，因为有好多候选人都在好莱坞有名气，我还在Netflix看过他们的作品。”

获得最佳音乐单曲奖的谢颖威则说：“我很高兴获得这个奖，而且看到那么多入围者都在Netflix和Disney+出现过，让我更感到自豪。”

母亲钟依能为两个儿子感到自豪，她说：“他们是唯一代表新加坡的两名候选人。在这次美国之旅中，他们获得了学院和其他协会的认可。我们希望在这些支持下，他们能够保持热忱，为国际和新加坡的表演艺术做出更多贡献。”

兄弟俩也在活动中交了不少新朋友，为此感到充实和开心，接下来会继续在美国参与颁奖礼所安排的访问和活动。除了荣获年轻艺术家学院奖，兄弟二人早前在“香港青年舞蹈家大赛2024”也获得佳绩，谢淮聿和谢颖威分别在中学组和小学高年级组的街舞比赛各获金奖。