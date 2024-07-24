娱乐吃瓜：做狮城蹭饭节目“频吃白果”方威捷：饱受打击

方威捷想上100个陌生人家里蹭饭，并把过程拍摄成可以传递文化和爱心的短视频。结果成功拍了第一个视频后，就被一连串的无情拒绝打击到想放弃！

方威捷在Instagram上推出短视频节目《小方去你家》，22日推出第二期，引起关注。

《联合早报》记者访问他谈这个计划的想法，他说，马来西亚和中国都有类似的视频内容，他觉得新加坡也可以有自己的版本。他想找100个人，上他们家蹭饭，觉得通过每个人的拿手好菜、家常便饭，可以看到新加坡人的美食文化。另外，在谈话中，他也可以让对方分享其家庭故事，从中把关爱传送出去。

他希望自己能拍出有正能量和文化底蕴的东西，于是集合了五人团队，包括摄像师、剪辑师等。他自己除了出镜也担任导演，并和团队为内容进行“脑力激荡”。

他在第一期遇到来自中国的鲁女士，她已当外婆，很轻易就答应让方威捷上她家吃饭，还煮出五道丰盛菜肴，包括芹菜猪肉饺，让他吃了连连叫好。鲁女士还跟他分享简单知足的快乐。

方威捷跟鲁女士一起包饺子。（方威捷提供）

拒绝开门理由多

第二期的视频收集了方威捷接连被“打枪”的过程，有人说“我没空”，有人说“别拍我”，有人说“我家脏”，还有人反要他带东西给她吃。最好笑的是，有人牛头不对马嘴，一直对着他笑，然后脱口而出：“So cute!（这么可爱！）”总之他接触了十个主妇，全部无情地请他吃“白果”。

黄振隆则搞笑留言：“我去你家，你煮给我吃吗？”

方威捷叹说：“（拍摄前）我以为很容易，艺人要上别人家吃饭，大家应该会给面子吧？结果，我一直被拒绝了十多次，一度差点想放弃算了。

“我发现很多人现在很少下厨。人们认得我，想跟我合照，可是拍完照听到我提出要求，他们就犹豫了，我想是隐私问题吧，他们不想让别人上他们家。”

计划开展一个月后，他透露，已经拍了五六个短视频，希望每周推出一个。他的心得是：“到组屋区去找，早上或下午大家逛巴刹、超市的时间，人们买了菜要回家的时候，上前问成功率比较高。”

粉丝热情邀做客

他的账号底下有不少人留言，有建议他去某些地区的巴刹，说找比较“上层”或洋派的人，机会比较大；有建议他别找年纪太大的；有建议他去榜鹅、武吉巴督的。还有人说“你来我家，我叫我阿嫲煮给你吃”、“你去XXX的时候告诉我，我去等你，一定煮给你吃”、“我不是妈妈，但是如果遇到你，我可以煮一碗汤面给你吃。”

记者问，上人家里蹭饭吃，会不会被当成占人便宜？他说：“即使请我吃一碗方便面也是可以的。其实我们也可以出钱加菜的，或者带些米、油到人家里。总不能两手空空的。”

方威捷说，他不限定对方的年龄、国籍、种族，一律欢迎。他希望找到一些失去老伴或儿女不在身边的人，听听他们的人生故事，或是故事中的人生哲理，相信会引起观众共鸣。

他也很乐意分享自己这些年一路走来的心路历程。他1岁多时，父母离婚，抚养权归妈妈，但抚养他长大的是外婆。他12岁一个人来新，有监护人照顾，但父母不在身边，养成他独立的个性。

之前受访时，曾透露离开新传媒后，一年没有工作的他，现在将好好在社媒短视频上耕耘，希望做出一个春天来。

电视开头 网络泛滥

蹭饭节目不是全新的点子了。韩国JTBC于2016年推出新概念的美食综艺《请给一顿饭Show》，由姜镐童、李敬揆主持，每期带着不同嘉宾在首尔穿梭，寻找素人家庭跟随他们一起享受晚餐及聊天。艺人用温暖的话语打开人们的家门和心门，呈现出酸甜苦辣的人生百态，受到观众欢迎。

姜镐童（右一）、李敬揆（左一）在《请给一顿饭Show》里，带领东方神起上街找素人蹭饭。

2019年，中国东方卫视跟风推出“首档都市观察类美食纪实综艺”《亲爱的，来吃饭》，说穿了，就是主持人贾乃亮和王祖蓝与每期的飞行嘉宾，穿梭在各个城市的街头，比赛谁先找到愿意接纳他们蹭饭的素人家庭。节目推出后，观众大骂应该改名为《爷来吃饭》，指节目中艺人蹭饭不仅没有一点蹭饭的羞愧，反倒还趾高气扬令人反感。

王祖蓝（中）在《亲爱的，来吃饭》中失言，引发网民批评。（互联网）

原来第一期王祖蓝去蹭饭时，面对着能给他提供晚饭的两家人，还要挑选哪家会更符合自己的胃口，还大言不惭地点菜要吃饺子。和他搭档的范湉湉下厨时则埋怨人家的锅不好使，还批评男主人做魔术表演工作不赚钱，没办法很好地养家。另一组贾乃亮和孙艺洲获得男主人立马请假回家，买来丰盛食材要好好地款待他们，结果孙艺洲居然差点把仅有的三块酱香大排全部吃完，也不留一块给女主人当晚饭。节目最后被骂上了热搜。

“只要脸皮厚，到哪都有肉”

2020年，爱奇艺推出同类型的《未知的餐桌》，由沙溢和岳云鹏主持，态度谦虚许多，观众看了也舒服。

沙溢（左起）和岳云鹏在《未知的餐桌》里带嘉宾秦昊上素人家蹭饭。（互联网）

除了电视综艺，网上现在有一堆自制的蹭饭节目。记者在抖音打出“蹭饭节目”，就搜寻到一箩筐，明显泛滥。达摩的生活、告花游中国、海哥量地球、榴莲叔叔、罗大美、Pender胖达、吴楠小姐姐、小鹏的茶、小乔行中国等等多名名副其实的蹭饭博主，粉丝从五位数到七位数不等。最厉害的是2米饭桶和海哥量地球，粉丝分别超过650万名和550万名。网民看着他们靠蹭饭吸引成千上万的粉丝，半酸半笑说：“只要脸皮厚，到哪都有肉。”

2米饭桶靠蹭饭短视频，在抖音吸引超过650万粉丝。（抖音截图）

此外，马来西亚也有一个网红“大伟又饿了”，在脸书有超过50万粉丝，不久前才推出“#挑战去100个妈妈家吃饭”的短视频，因为轻松搞笑，也很受欢迎。

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