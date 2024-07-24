硬碰周杰伦 刘德华将来新加坡连唱四晚

刘德华“今天…is the Day”巡回演唱会新加坡站，将于2024年10月10日至13日，于新加坡室内体育馆连开四场演出，硬碰周杰伦，后者10月11日至13日在国家体育场开唱。刘德华演唱会门票将于8月14日（星期三）早上10时正式开售。

“今天…is the Day”巡回演唱会2024年7月5日自上海开跑，途经广州、北京、南京、成都、杭州、重庆、深圳、澳门等地后，来到新加坡。

刘德华上次来新开唱是2019年9月底的“My Love Andy Lau World Tour”，当时他同样在狮城连唱四晚。

刘德华“今天…is the Day”巡回演唱会新加坡站：



日期 ：2024年10月10日、11日、12日及13日晚上8时

地点 ：新加坡室内体育馆

票价 ：$398, $338, $288, $218, $168 （票价不包括$5手续费）

售票网站：https://ticketmaster.sg/activity/detail/24sg_todayandylau

订票热线：31588588

预售：所有大华银行的新加坡、泰国、印尼和越南银行卡会员，将能在8月13日（星期二）下午1时开始，享有优先订购门票的权益。详情可至https://go.uob.com/AndyLau 查询。

公开发售：8月14日（星期三）早上10时起