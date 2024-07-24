萧亚轩被爆分手假富二代 终结八个月短命恋

（台北讯）萧亚轩日前传出婉拒外籍男的求婚，经纪人否认求婚消息。感情世界让人雾里看花的萧亚轩，星期三（24日）又被台湾《镜周刊》报道，她2023年11月与荷兰籍男友Mick交往，但2024年7月已分手，男方挽回失败。

报道中指，有知情者爆料，萧亚轩原本与小九岁的Mick低调交往，而男方的身份起初被爆是在曼谷投资房地产的富二代商人。不过之后有知情人士指出对方只是房仲，家境只算中产阶级，且情绪易激动，曾与萧亚轩爆发口角甚至肢体冲突，导致有人挂彩，所以不被萧亚轩亲友喜爱。

然而，萧亚轩经纪人当时否认恋情，强调女方目前单身。萧亚轩本人也回应说，她与Mick只是朋友：“我现在最不需要的就是恋爱，目前我最想做的就是赶快开刀，赶紧恢复健康，完成原来的工作计划。”

针对萧亚轩与“假富二代男友”分手，经纪人曾明进回应《镜周刊》说：“萧亚轩和这位先生（指Mick）只是朋友，她目前单身，我们无从得知对方的底细，也拜托热心群众不要再爆料了。”

萧亚轩过去被封为绯闻发电机、男神收割机。回顾她过去交往过的男友，个个颜值超高，包括艺人王阳明、柯震东、周汤豪、祝钒刚、隆辰翰，还有高尔夫球运动员Michael、新加坡小开Elroy，以及交往四年、小她16岁的黄皓。她曾提携黄皓一起拍MV，没想到两人突然分手，黄皓在分手不久后宣布跟他人闪婚当爸。