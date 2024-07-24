王伟良《被逼英雄》闯新马泰缅柬

电影创业作《被逼英雄》中找来雅慧搭档搞笑，影片版权除了新加坡，也卖到马来西亚、泰国、缅甸与柬埔寨，Lobang王伟良说：“希望2025年能同步贺岁！”

《被》动作占50%、喜剧也占50%，伟良受访时告诉《新明日报》，他希望借用动作喜剧杀出海外。除了新马泰缅甸与柬埔寨，现阶段正积极争取，希望登上菲律宾、香港、台湾、中国大陆放映。

《被》片的女主角雅慧拍了16年电视剧，首次跃登大银幕，伟良透露：“雅慧演爱哭鬼，让我看到完全不一样的她！”

《新明日报》较早前报道，《被逼英雄》在曼谷摄氏度介于43度至46度高温下抗汗拍戏，将工作人员都晒成“人干”。伟良坦言，执行监制胡鹤译就因酷热天气体力不支，在当地两度晕倒！

《被》片是双生双旦的戏，本地女星胡佳嬑搭档23岁新泰混血男星李龙世，伟良身边的女对手则找来雅慧担演。

问起为何相中雅慧，伟良表示雅慧的气质与专业都吸引了他。雅慧饰演一个被抛弃的爱哭鬼，在片中前往与男友的定情之地“缅怀过去”，途中遇到“小偷”伟良，两人是搞笑冤家。

演绎“爱哭鬼”，与雅慧在社媒中展现的鬼马活泼形象截然不同。

身为电视演员，跃登大银幕拍电影，会难脱“电视味”吗？

“完全不会，雅慧很快就融入电影的表现方式中，动作也全部自己来。

《被逼英雄》是动作喜剧，动作占50%，喜剧也占50%。

“成龙当年以动作喜剧征服了亚洲市场，我也希望能凭创业作《被逼英雄》打开市场，让观众对新加坡电影产生兴趣。”

深具胆识的伟良不会因瞻前顾后裹足不前：“不试怎么知道不可以？”

王伟良（左）与音乐总监黄彼得。（陈韵红摄）

《被》片中将有三首歌曲，音乐总监是《中国好声音》的前本地评委黄彼得（Peter Wong）。彼得受访时说，他为电影音乐特别飞了一趟泰国，感受当地人文氛围，再汲取灵感配译音乐。

拍完《被逼英雄》之后，伟良计划再拍两部电影，一部将是剧情片、另一部则是丧尸片：“我还想尝试拍古装片，因为本地没人拍过！”

经营餐饮业 也栽培音乐歌手

影视之外，伟良也希望能积极栽培音乐歌手，除此之外，他还经营餐饮业。

“我现在有四家餐厅，两家在仰光路，一家在实龙岗路，另一家则在武吉知马大厦。”

他希望将仰光路的其中一家店变身为“养生餐厅”，消费者除了可透过餐饮养生，也能在一个很舒服的环境下，达到减压与放空的舒适感。

“养生餐厅概念我已想了一年，接下来将进行装修。”