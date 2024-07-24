张若昀首拍电影造势 林青霞惊喜上线直播添光

受宠若惊！《庆余年2》人气男星张若昀跃登大银幕当男一，影坛大美女林青霞“空降”上线添光！

自从《庆余年2》在中国收视赢得断崖式冠军，“小范大人”范闲张若昀的人气也一飞冲天。

他正式首跃大银幕，糅合动画与穿越科幻元素的电影《从21世纪安全撤离》8月将在中国放映，近日在当地各大城市预映。

为替电影造势，张若昀与《21世纪》导演李阳在前往武汉路演（电影院会见粉丝）的途中，进行电影直播，没想到却迎来大大的惊喜，线上“空降”巨星贵宾林青霞！

记者从视频看到，两人坐在车上的电影直播中，张若昀与《21世纪》导演李阳说起彼此合作缘分，张若昀还透露童年时代已充满奇思妙想。他曾在一个滂沱大雨的午后，将超人与玩具都摆放在院子的泥泞中，打造了“超人与怪兽”人工景致。

有此一说，是因为《21世纪》中，原本只有18岁的他，与另外两个少年都因打了个喷嚏“老”了20岁，成了38岁的成年人，尽管外表成熟，但思想幼稚，还有拯救地球的宏愿。影片拍得天马行空，全片的反差萌更带来异常密集的笑料。

就在直播期间，大美女林青霞忽然“空降”直播间。当张若昀与李导演获悉时，一脸惊讶，李阳导演难以置信地反问：“是我们认识的那一位林青霞老师吗？”

两人互望，一脸狐疑，张若昀更马上掏出手机，低头盯着屏幕头像，辨认真伪。

结果工作人员证实上线的是林青霞本尊。张若昀顿时像个乖巧的大男孩，对着镜头跟林青霞打起招呼，笑说：“你好、你好啊！”，立马正襟危坐。

李阳导演更笑眯眯地致谢：“谢谢林青霞老师的到来，让我们蓬荜生辉，令我非常惊恐！”

张若昀惊喜万分，笑问：“林青霞老师明天还来吗？”

电影直播虽未听到林青霞开金口，但已令电影人受宠若惊，足见大美人的江湖地位有多超然。

《异人之下》是《封神第一部：朝歌风云》导演乌尔善的最新力作。（取自网络）

《封神》导演新作：《异人之下》

另一部走科幻糅合动画特效元素的电影是《异人之下》。这可是《封神第一部：朝歌风云》导演乌尔善的最新力作，主角包括胡先熙、李宛妲、冯绍峰、王劲松等。故事改编自中国爆款漫画《一人之下》。

据悉，本地片商对《异》兴致勃勃，但无论《异人》还是《21世纪》，最终花落谁家，会否登陆狮城目前仍是未知数。