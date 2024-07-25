对影成三人：落难英雄反骨突围 死侍金刚狼救世也救市

死侍与金刚狼

Deadpool & Wolverine（M18）

娱乐性★★★★／艺术性★☆

故事：“死侍”韦德（Ryan Reynolds瑞安雷诺兹饰）沦为汽车销售员得过且过，他在得知多元宇宙将被摧毁，自己深爱的朋友将灭亡后，与有心结的“金刚狼”罗根（Hugh Jackman休杰克曼饰）携手作战，拯救多元宇宙。英语对白，附中文字幕。

钟雁龄：127分钟无冷场

127分钟的电影，一开始就血肉粗口横飞，没有看短信冷场，没有排尿的空档。之前预先看了40分钟精华预告片已经拍案，看完整部片还是鼓掌。

除了灌足肾上腺素的精彩打斗场面，死侍继续发挥口没遮拦的贱嘴个性，臭嘴完全刹不住车。本来已经放下掌中利爪的杰克曼被拥三寸不烂之舌的雷诺兹（他果然是死侍不二人选）说服回归，一事无成的红衣死屁孩，搭档黄袍加身却背负害惨X战警全员灭门的金刚狼，两个落魄英雄如难兄难弟。

当年《死侍》《金刚狼》《X战警》等电影IP，属二十世纪影业（20th Century Studios，前称二十世纪褔斯）公司所有，2019年褔斯被迪士尼收购，死侍和金刚狼两个“无主孤魂”英雄也陷入窘境。迪士尼后来才将他们并入漫威电影宇宙。同时也是《死侍与金刚狼》编剧的雷诺兹，没有放过狠酸之能事，处处暗喻这部电影是两个英雄角色的求存之战，也是漫威英雄的救命绳索。

死侍（左）和金刚狼在这部另类超级英雄电影中携手拯救世界。（迪士尼提供）

近年，观众对漫威英雄片已经出现视觉及审美疲劳，《死侍与金刚狼》大开漫威英雄、福斯及多重宇宙等玩笑，以反英雄反骨之姿反其道而行，希望借此杀出票房血路。

有媒体算过，全片有超过90个“F字头问候”，在美国列为限制级，这里也难逃M18分级。电影院笑声不断，影片“反英雄”的呈现方式逆袭“英雄片泛滥票房低落”的颓势，或真的能像死侍在片中自喻般，成为漫威英雄起死回生的救命绳索。

片中金刚狼有一段不堪回首的过去。（迪士尼提供）

陈秋雁：敢讲敢骂看得过瘾

我不是漫威迷，对X战警、复仇者联盟等超级英雄或死侍这个反英雄都无感。漫威铁粉别急着唾弃，我之所以特此声明，是要告诉和我一样不是粉丝的读者，就算没追前作也不会在看此片时满头雾水。若当独立作品看，娱乐指数颇高，除非你是正经八百开不起玩笑的人。我恰恰喜欢电影敢讲敢骂敢笑的态度，云淡风轻却击中要害。戏开场五分钟，我已笑开怀。

这是一部要用耳朵“看”的另类超级英雄电影，滑稽中流露机智幽默，高明的调侃与讽刺刀刀见血。故事还有让人走心的成分，请自己找你想喝的那碗心灵鸡汤。打斗场面癫狂暴力，血腥但不恶心。一些对白不畏冒犯尖刻粗俗，也触及真人真事，但不觉得倒胃无礼，反而想为勇于自嘲的主创竖起拇指给赞。

死侍在片中对小狗“Dogpool Mary Puppins”情有独钟。 （迪士尼提供）

电影惊喜连连，比如请来超大牌客串却不怕大材小用，还有既像致敬经典又像反讽巨作的情节，都叫人拍手叫绝。雷诺兹和杰克曼私下交情深厚，平时在社媒互酸互呛已让人捧着爆米花“看戏”，这次把相爱相杀的兄弟情搬上大银幕，颇有延伸代入感，让人双倍过瘾。

电影中有两种声音很给力，其一是绝妙配乐，时而怀旧，时而新潮，在喷愤的场面注入幽默，又为极度讽刺的情节减去冒犯意味。其二是雷诺兹的声音表演，他的死侍造型很多时候带着面具，只闻其声不见其貌，必须靠声音表达死侍的四次元性格和尖酸刻薄的言语。雷诺兹口条精准，语气利落，连呼吸和停顿都是戏。

蔡欣盈：受不了前几部漫威片

写这篇影评前，不按牌理出牌的死侍突然找上门，说要征用我的影评篇幅说几句话。我抵不过他的贱嘴攻击，更不想被他连累化成灰烬，落得片中“霹雳火”（Johnny Storm）的下场，只好让位。以下内容是他讲的：

大家好，我是来拯救世界的死侍！“救世”是漫威宣传部要我讲的，但我其实是被派来救市！多元宇宙有难，其他超级英雄都可救，唯独电影市场不是谁都能救。前几部漫威片实在死气沉沉，莫说观众，连我都受不了。

总之，漫威高层头很大，所以找我这个有担当又有人气的魅力英雄解围。拿人钱财替人消灾，没问题，我来！他们还叫我酸一酸被他们吞掉的二十世纪影业，这点小事不算什么，我早就看旧东家不顺眼了。

只不过，我不明白为什么要把我跟金刚狼凑在一起？我过去有两部大电影，明明可以独领风骚。好吧，施比受更有福，虽然我跟金刚狼都初到漫威报到，但我绝对有能力扶起他这个“老人家”。反正我还是第一男主角，片名是《死侍与金刚狼》，谁前谁后，一目了然。

这次的反派有点难搞，我差点死掉，金刚狼在紧要关头帮了我一把……咦，仔细想想，他还秀腹肌吸睛，好像因此抢了我的风头！我得跟高层反映一下。喜欢我的粉丝，这部由我担任男一的电影还是很好看，该有的没少，还出现很多我的小喽啰分身。男二的表现还可以，希望他未来跟其他X战警拍片，不要再来蹭热度了。