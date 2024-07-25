男人与狗相互救赎 老杀手失忆前最后出击

狗阵

Black Dog （PG13）

娱乐性★★☆／艺术性★★★

故事：因误杀被判入狱，刑满出狱后回乡的二郎（彭于晏饰），为了谋生加入打狗队，却因拯救了一只流浪黑狗，在它的陪伴下慢慢寻回人生动力，人狗互相慰藉救赎也重启新生。

短评：导演管虎将西北戈壁沙漠边缘小镇的萧瑟拍得很唯美。壮阔戈壁中，一个身处人生低谷的前杀人犯，一只独立慧黠又有尊严的流浪黑狗，在导演有意识和克制的长镜头下，勾勒出很有诗意的线条。要掌控那么多狗演员，真是让人捏汗的大工程。

电影利用很多远镜头勾勒人与狗在天地苍茫之中，被世界边缘化的角落，进行超越言语，生命最纯粹的交流，然后在残酷冷峻的世界里，拥抱彼此互赠温暖。

影片的时间线设在2008年中国奥运举办之际，全球聚焦，这个小镇目睹了这个国度与世界接轨，但在荒茫的疆土边缘，大伙被推往骤变的当儿，谁又看到那个背着罪恶包袱，被前进时代遗留甚至遗忘的人？残破动物园里的困兽希翼自由，然而镇上一只只曾被宠幸的狗儿又将何去何从？

在片中看到比较不一样的彭于晏，很清新。他像一个沉默独行侠，骑着电单车在小镇游荡，身后一张牵扯不断的恩怨情仇关系网，徐徐拉开，正如远镜头彰显人物宿命的不可主宰及身不由己。贾樟柯和周游两位戏骨的表演也很亮眼。

当然，矫揉造作和充满诗意，有时只是一线之别。看这部电影要给予耐性，它没有现代商业电影的节奏感。片子台词不多，画面极美，一人一狗之间超越语言的方式交流，延续了导演过去作品中擅用镜头撰写寓言的风格，也让它成功超越语言和文化的藩篱。华语对白，附英文字幕。（文｜钟雁龄）

失忆杀神

Knox Goes Away（NC16）

娱乐性★★☆／艺术性★★

故事：职业杀手诺克斯（Michael Keaton麦克基顿饰）得知自己罹患罕见疾病，记忆将在几周内消失。他决定跟搭档汤米（Ray McKinnon雷迈克金农饰）执行杀手生涯的最后一次任务。搭档意外身亡，诺克斯清理现场后回家，等待他的却是关系疏离的儿子迈尔斯（James Marsden詹姆斯马斯登饰）。迈尔斯杀了人，盼父亲帮他掩盖罪行。

麦克基顿再次自导自演杀手题材电影。（邵氏机构提供）

短评：麦克基顿继2008年《愉快的绅士》（The Merry Gentleman）后，再次自导自演。有趣的是，两部片都跟杀手有关，看来他对这类题材颇感兴趣。

《失忆杀神》故事描绘一个老去的杀手在得知自己患病后，在记忆消失前，跟时间赛跑，完成最后一项“任务”——用多年的杀手经验智取警方，尝试当一个好父亲。

但这个父亲似乎说一套做一套，甚至栽赃儿子。难道他犯病了？糊涂了？或是为了报仇？故事节奏缓慢，还好有这些悬念撑场。演技派Al Pacino（阿尔帕仙奴）和Marcia Gay Harden（玛西亚盖哈登）分别饰演诺克斯的前辈好友和前妻，但角色太平淡，显得大材小用。英语对白，不附字幕。（文 | 蔡欣盈）