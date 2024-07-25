娱乐吃瓜：人生七十更精彩 金银姬老来得奖 泰国阿嫲老来得粉

78岁素人阿嫲Usha “Taew” Seamkhum首拍电影就摇身变成百万票房女星，让演艺圈的银发演员引起关注。一起看看亚洲娱乐圈，四名年过七十但芳华不减、事业更旺的明星阿嫲。

泰国阿嫲：78岁Taew素人变卖座演员



78岁的素人Taew参加《金孙暴富攻略》（How To Make Millions Before Grandma Dies）的试镜，从逾百名阿嫲中脱颖而出，第一次演电影就担任主角，还搭档泰国顶流Billkin（Putthipong Assaratanakul），却说不知道这名“金孙”是谁。“我只听闻孙子说他是很有名气的歌手兼演员。”

泰国温馨电影《金孙暴富攻略》取得票房佳绩。（嘉华院线提供）

Taew原是家庭主妇，参加乐龄舞蹈比赛时被模特儿公司发掘开始拍广告。她私下活泼开朗，与片中严肃的阿嫲正好相反，因此拍摄时努力收敛性格和肢体动作的力度。第一次拍戏，她担心自己表现不好而耽误拍摄，也认为背剧本最难，便以手抄对白的妙招背剧本，“结果晚上脑海里浮现剧本情节，难以入眠。”

《金孙》票房屡屡报捷，除了是泰国目前为止2024年最卖座泰国片，也是新、马和菲律宾历来票房最高的泰国片。该片把78岁的素人阿嫲Taew捧成百万票房人气女星，她3月3日开通Instagram账号，目前有超过3万8000人关注，到本地、印度尼西亚和越南宣传和谢票时，吸引很多素人“金孙”追星。

阿嫲Taew在6月下旬到本地谢票。（取自Taew IG）

越南阿妈：70岁清娴为交通费险错失主角

70岁越南演员Thanh Hien（清娴饰）在越南导演LLy Hai（李海）执导的电影《妈妈的愿望》（One Wish）中第一次挑大梁，是越南电影史上年纪最大的女主角。电影现已在新加坡戏院上映。

清娴51岁才开始演戏，过去20年来演过近800次妈妈、阿嫲和帮佣的角色。她说本来想婉拒《妈妈》的试镜邀约，“我都这么大年纪了，觉得有戏就演，再说如果试镜失败，就浪费交通费，哈哈。”

70岁越南演员清娴在51岁才开始演戏。（取自LLy Hai IG）

她试镜时，演一个对孩子隐瞒自己患癌，并在孩子发现后温柔安慰孩子的母亲。有两个儿子的她本性表演约三分钟，李海导演就把角色交给她。

根据Box Office Vietnam网站，该片票房高达482亿越南盾（约256万新元），是越南历来第二卖座电影。清娴的知名度扶摇直上，频频被认出。“我乘德士去片场时，有司机要求合照，去医院时也有人让我先排队。”

不过，当演员有乐有苦，她曾在完成拍摄后被拖欠酬劳，尝试联系却石沉大海，落得做白工也只能自叹倒霉。

《妈妈的愿望》目前在本地公映。（取自LLy Hai IG）

狮城阿嫲：金银姬72岁首拿人气奖

76岁的本地“阿嫲专业户”金银姬（金姐），转战电视剧演出后至今参演超过130部电视剧。她在2017年接受《联合早报》访问时透露与新传媒谈续约时遭减薪超过一半，还爆出“请你来演不如请50元特约演员”的委屈事，引起广大读者和网民为她叫屈。

金银姬在2021年获颁红星大奖的常青演绎奖。（档案照片）

新传媒后进行调查并发声明澄清事情经过，强调表示重视金姐的贡献。金姐在隔年的红星大奖第一次拿下“10大最受欢迎女艺人”奖。72岁的她上台领奖时说：“想不到人生70才开始！”她后来在2021年的红星大奖二度拿下“10大”奖项，并首次获颁常青演绎奖。

2018年开设Instagram账号的金姐在社媒不算活跃，却因一个跳舞视频而于2021年意外在TikTok引起关注。视频中，74岁的金姐与两名帮佣在超市，随着韩国夯团BTS的歌曲“Dynamite”大展舞艺，她敏捷有力的舞步叫人佩服不已，赢得宝刀未老的赞声。

金银姬入行38年演出超过130部电视剧。（档案照片）

韩国阿嫲：尹汝贞74岁获奥斯卡奖

韩国资深演员尹汝贞（Youn Yuh-jung）入行58年，2021年74岁时凭借自己的首部好莱坞电影“Minari”扬威海外。她一举拿下18个最佳女配角奖，包括权威的奥斯卡及英国影艺学院电影奖（BAFTA Awards）。

尹汝贞2021年74岁时获得奥斯卡奖。（取自尹汝贞IG）

76岁的尹汝贞1966年出道，1969年凭借电视剧《孔先生》获新人奖，1971年主演电影《火女》在韩国获封影后。她在事业上升期为爱息影搬到美国，不料婚姻维持13年告终，并带着两个儿子回到韩国。她重启演艺事业，但过程并不顺遂，直到1995年的人气剧《澡堂老板家的男人们》才出现转机。此后，她通过无数作品先后成为观众心目中的“国民妈妈”和“国民阿嫲”。

尹汝贞第一次出演好莱坞电影“Minari”就获奖。（取自尹汝贞IG）

2010年，63岁的她凭电影《下女》在韩国横扫各大颁奖礼的最佳女配角。接下来10年，她除了演戏也参与综艺节目，如《花样姐姐》《尹食堂》和《尹Stay》等圈新粉。她2021年赢得奥斯卡荣誉后入列美国杂志《时代》百大人物，隔年获“Variety”杂志评选为“全球娱乐圈具影响力的女性”之一。

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