无豪宅豪车豪服 郑佩佩生前节约引议

（香港讯）一代武侠女星郑佩佩日前传出去世消息，与她合作过的艺人们，随之发声悼念。同时，她的身家和节约生活习惯也引起了讨论。

郑佩佩当年拍了《金燕子》《玉罗刹》等影片后，成为红极一时的“武侠影后”，但她很快就选择了息影结婚。可惜，这段她放弃事业换来的婚姻，并没能成为她幸福的归宿。她在发现跟另一半的感情出问题后，选择离婚，且净身出户。

紧接着她因为投资拍摄电影失败，欠下大笔债务，还要独力抚养四个孩子，穷到连巴士都没钱坐，直到她复出演出周星驰的电影《唐伯虎点秋香》，戏约随之而来，才缓解了人生、事业双重困境，让已经阔别演艺圈20年的她，在影坛重新站稳了脚。

邵氏时期片酬差其他红星很多

不过有媒体报道，无论是武侠影后时期，还是二度走红之后，郑佩佩的演艺收入，都跟同时期的红星们相差很多。在邵氏公司时，她每个月只有400元港币，而当时邵氏最赚钱的男星岳华，片酬是3万元。

复出后的《唐伯虎点秋香》和《卧虎藏龙》，片酬也都不多。尤其是为了拍摄后者，郑佩佩还推掉了多部戏约。

转入中国大陆拍戏后，她的片酬据传从一集2万涨至10万港币，但她从未证实。即便属实，因为她大多时候都是配角，入袋数目想来也不会太多。她又因为不是“商业路线”艺人，少了商演活动这一块儿，代言也很少，相信价格不高。据网络资料显示，她的代言费两年约为60万至90万港币（10万至15万新元），跟当红流量的价码相差很多。

住普通小租房 星友送围巾戴数年

录制《花儿与少年》综艺时，郑佩佩的住宅曾在节目中出镜，不但面积小、装修普通，而且是租的。她也不讳言：“从来不觉得买房很实际”，觉得有睡觉的地方，有饭吃，就够了。她穿衣服也很随心。在邵氏时，已经成名的郑佩佩，曾穿过3块钱港币一条的牛仔裤。复出后，除了参加活动时的服装不确定来源外，大多时候她都穿得很随意。

艺人张凯丽在悼念长文中，提到自己曾送围巾给郑佩佩，过了好几年她还在戴。由此可见她的日子过得很节约。

媒体认为，即便相对比普通工薪大众来说，郑佩佩可能仍旧是“有钱人”，但是在演艺圈同等资历的人中，她的身家属实算不上多。她的四个儿女，虽然也都算是演艺圈中人，却都名气不大，而儿媳之前确诊癌症后还要众筹医疗费，更让人相信不住豪宅、不驾豪车、不穿豪服的她，是娱乐圈中的“穷人”。