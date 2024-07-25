捧红周星驰酿溏心风暴 港金牌监制荣休晚宴星光胜台庆

（香港讯）香港TVB电视金牌监制刘家豪宣布荣休，他与知名监制妻子梅小青日前办两场70岁生日兼荣休宴，历年曾与他合作过的艺人都专程出席，包括电视台高层曾志伟、乐易玲，以及林夏薇、陈展鹏、马国明、汪明荃、林家栋、黎耀祥、陈豪、米雪、李思捷、尹光、胡枫、罗兰、麦玲玲、张颕康、朱晨丽、黎燕珊、林颖娴、唐文龙、杨明、向海岚、罗乐林等过百艺人出席，星光熠熠。连古天乐和余诗曼的妈妈也到场。

此外，他儿子与媳妇以及一对孙子、老同学、幕后徒弟、徒孙及好友也都济济一堂，全场齐唱生日歌。还有不少未能出席者拍视频祝贺，如锺嘉欣、方力申、李司棋、夏雨、关菊英、林文龙与郭可盈等。看到友情满载，还有过往50年作品及得奖片段花絮现场播出，刘家豪当场感动落泪。

当晚筵开15席，都以刘家豪的剧集命名，如《巨人》《盖世豪侠》《他来自江湖》《大家族》《溏心风暴》《溏心风暴之家好月圆》等，并安排曾演该剧的演员入座。刘家豪上台时感谢太太的安排，说得到如此多友情，在事业上又与太太各自创造历来以来最高50点收视，已非常满足。他形容50年的监制生涯是一次神奇旅程，感谢遇上许多神级演员。梅小青已退休四年，说没有“人走茶凉，反而越来越浓”。

黎耀祥（右）在拍剧中，也要出席刘家豪（中）的荣休宴。左为梅小青。（互联网）

当晚有不少表演节目，包括李思捷以四大天王腔演唱，又与尹光合唱《不羁的风》。寿宴尾声刘家豪与梅小青与全场合唱《千个太阳》及《朋友》。

汪明荃（左起）、陈豪、林家栋都出席了刘家豪的生日兼荣休宴。

汪明荃拍过刘家豪的《识法代言人》及《大都会》，近年常在粤剧场合碰面。她叮嘱刘家豪夫妇要享受人生，过悠闲生活。

黎耀祥正在忙于拍摄新剧《香港探祕地图》，趁着剧组放饭时间赶过来出席。他由30多年前当新人时演万梓良弟弟的《大家族》开始跟刘家豪，之后多次合作。“我第一次在台庆获最佳男配角奖就是演他的《秀才爱上兵》，之后就演《溏心风暴》。”他感激刘家豪的知遇之恩，所以拍剧期间也要到场。他欣赏刘家豪有慧眼，说当年刘与周星驰合作《他来自江湖》《盖世豪侠》也很受观众欢迎。事实上，周星驰演了这两部剧开创出“无厘头”风潮，从此跨界电影，成为影坛天王。

林家栋转战影圈多年，也专程出席了这次的荣休宴 。“我跟家豪哥有30多年渊源，跟他合作过好多部，《盖世豪侠》《万里长城》《巨人》《龙兄鼠弟》《他来自江湖》，万梓良演出的五部剧我都有参与，也拍过小青姐《娱乐插班生》系列三部，好欣赏家豪哥给演员好大的发挥空间，不限制演员的演出，很难得。从他身上学到怎样做好监制，累积多年经验之后，自己做导演的时候就很受用。”