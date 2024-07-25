又因病取消巡演 张学友交代“最讨厌最害怕”的事

（综合讯）张学友上个月到在台湾举行“60+”巡回演唱会时，因感染RSV（呼吸道合胞病毒），临时取消三场演出。他最近唱到杭州，25日临时宣布因身体状况不好，取消26、27、28日共三场演唱会，让外界相当担心他的健康。他也亲自发声了。

他提到生病主因是之前的病毒未清，导致声带感染红肿影响发声。

他发声明说：“最近最讨厌和害怕做的事，就是写解释不能按承诺开演自己‘张学友60+演唱会’的信。写信最主要的用意大概是可以为自己的失职找个理由，或者可以让真正爱我的朋友明白安心一些，又或是可以让买了票又真想看这次演唱会的朋友有个底，应该作如何的选择（退票还是保留票根）。但不变的事实，就是我又不能唱了！

他透露从杭州第二周回港，下飞机马上去看了耳鼻喉专科医生，“也请了家庭医生替我做了全身检查，结果是七个鼻窦中，有三个可能因为之前的病毒未清引致轻微发炎，也因鼻液倒流引致声带感染而红肿影响发声。其他一切正常，维他命D少了些，胆固醇高了些，微不足道的一些。”

这几天，他依照医生的指示按时服药，不多说话，让声带休息，再复诊检查，医生们都说好得八八九九，是否继续演出可以自行决定。他说：“对于我，自行决定就只有一个条件，能到达上台表演的状态便继续，不能便只好取消。”

他接着解释并道歉：“姑勿论是自己心理素质差，还是60+了恢复能力没有从前强（公道一点说，回想自己年轻时也没几次保住不取消），每次取消演唱会必定会为大家带来诸多不便和困扰，无论是对观众、主办以及有关部门、工作伙伴，我都感到十分抱歉、十分无奈，对不起。”

声明文末，他说：“我是以歌唱和表演作为自己生命重要组成部分，把舞台当作其中一个家的人，要放基本是不可能的选项，我会好好了解自己身体，做恰当的锻练和调息，尽快回来的。等我！”