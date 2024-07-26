娱乐吃瓜：新加坡运动国手 跨界娱乐圈华丽转身

2024年巴黎奥运会新加坡时间星期六（7月27日）凌晨1时半揭幕，从体育运动员跨界演艺圈的例子不少。新加坡艺人包括洪爱玲、沈志豪、陈锦宏、叶劲维和张值豪，不说可能有些人还不知道，他们都曾是国家队或国家少年队员，曾代表新加坡出征奥运或东南亚运动会（简称东运会）。

洪爱玲（前国家队击剑手）：将击剑手的冷静沉着运用在做生意

20多岁时与击剑结缘，洪爱玲曾代表国家参加1991年东运会并摘下银牌，当年还获比赛主裁判邀请到法国培训。她甚至有机会赴巴塞罗那出征1992年奥运，不过为了照顾年迈的阿嬷、培训经费等因素，最后放弃机会。若当年排除万难参加奥运，洪爱玲笑着告诉《联合早报》：“我现在应该已经嫁给一个酿酒厂老板，在我的葡萄庄园吃着起司喝着葡萄酒！”

洪爱玲在朋友的牵线下接触击剑，最初单纯只想减肥，没想到练习了一年左右便进国家队。（受访者提供）

洪爱玲出社会后，一次在朋友牵线下接触击剑，最初她单纯只想减肥，没想到练习一年左右便进入国家队。至于是否减肥成功，她告诉记者，击剑服三至五公斤，每一次摘下面罩头盔汗如雨下。“我喜欢击剑是因为除了考验体力还必须动脑，我觉得它像是芭蕾舞和象棋的综合，走步很优雅，但每一步都讲究战略。”

多年后她将击剑手具备的冷静沉着特质淋漓尽致地运用在生意上：“像时机来的时候就冲，有时要退两步，有时要按兵不动。”

洪爱玲跟击剑的缘分达三四年，无缘奥运之后，她开始冲刺事业，有一段时间兼顾工作与训练，但后来的教练特别严厉，让她大感吃不消，最后无奈决定“不玩了”。

洪爱玲曾以新加坡国家队代表身份参加1991年东运会并摘下银牌。（受访者提供）

2024年巴黎奥运，洪爱玲比较关注游泳、跳水和花样游泳，也不忘为我国羽毛球运动员骆建佑和杨佳敏打气：“杨佳敏是我好朋友的侄女，她14岁时我就开始支持她、看她比赛。”

沈志豪（前国家田径队队员）：辛苦受训建立心理韧性

新加坡歌手沈志豪曾出战2005年至2007年东运会短跑项目，2007年出征泰国东运会之后正式退役。

他忆起当年受训时得兼顾学业、打工赚零用钱，同时承受代表国家的压力，确实很辛苦。不过现在回过头看，他觉得那些经历都是宝贵的，有助于他建立心理韧性，培养毅力与决心，“这些都是我处事的基本原则，教孩子也都会根据这些原则”。

新加坡歌手沈志豪曾是国家田径队队员，2007年出征泰国东运会之后正式退役。（取自艺人脸书）

他2007年毅然退役，因为短跑到了一个年龄速度必然不如以前，因此坦然接受“是时候往前走”。他考取教练证书并转换跑道当教练。除了带国家青年队出国比赛，他还经常到国外出席研讨会议，工作兼学习，增广见闻。

沈志豪和歌手太太郑可为育有三个儿子，被问会否培养孩子当运动员，他说会让孩子尝试，未来则让他们自己决定。

今年的奥运关注谁？沈志豪回道：“我们新加坡女子田径运动员Shanti Pereira（珊蒂）短跑成绩优异，希望她可以突破自己！”

沈志豪和太太郑可为育有三个儿子。（取自IG）

陈锦宏（前篮球国手）：练就一颗强大的内心

陈锦宏三四年前由职业篮球退役转当艺人，目前是李国煌的金刚媒体旗下艺人。他受访时透露，他是受姐姐、阿姨影响，加上看了《灌篮高手》《MVP情人》等影视漫画作品，自小对篮球充满憧憬。

在12年的职业篮球生涯里，陈锦宏曾参加三届东运会，三四年前觉得是卸下战袍时候。“觉得自己有点老了，有点跟不上，而且两年前膝关韧带撕裂动过手术，感觉不再像以前那么灵活，也应该给其他年轻人多些机会。”现在的他业余仍爱好篮球。

陈锦宏在12年的职业篮球生涯里参加了三届东运会。（受访者提供）

至今，职业生涯中陈锦宏难忘的是在东南亚篮球锦标赛第一次夺冠，那是他首次站上领奖台唱国歌，看着国旗升起，在那光荣一刻落泪。其他还有2013年在缅甸摘下新加坡34年来首枚东运会奖牌，以及2015年在新加坡东运会上，在亲友的打气与见证下拿下奖牌。

他说，每一次代表国家出征必然会有得奖压力，若空手而归也须面对外界的批评，这也让他年纪轻轻就练就一颗强大的内心，当了艺人抗压能力依然特别强。此外，在国家队学会的自律、团队精神和守时受用至今。

陈锦宏从2013年至2015年分别出征第27届东运会（左起）、东南亚篮球锦标赛和第28届东运会。（受访者提供）

他在本届奥运会最关注的运动项目“肯定是篮球”，还有田径、游泳和乒乓，他甚至要熬夜或调闹钟起来看比赛直播。

叶劲维（前国家田径队队员）：自费飞巴黎支持珊蒂

叶劲维2016年曾代表我国出征里约热内卢奥运会百米短跑，也曾参加五届东运会。他于2020年退役，目前是一名全职律师，演艺工作是“课外活动”。

谈到奥运会经历，他笑说：“当时其实没多大压力，我了解自己的能力，知道不会赢的，所以尽力就好。”回忆起在国家队的日子，他直言以前的训练很辛苦，不知道自己是怎么熬过来的！

叶劲维曾是国家田径选手，今年将飞往巴黎支持珊蒂。（受访者提供）

为支持田径国手好友珊蒂，他将在8月1日飞往巴黎观赛：“这是我第一次现场观看奥运赛事。因为是我自己买的票，所以座位可能会很远，哈哈。”除了田径，他也关注游泳、举重、篮球和排球等赛事。

张值豪（前国家少年武术队队员）：为专注课业而退役

2012年全国武术锦标赛少年组三项比赛（长拳、刀术和棍术）冠军张值豪，是在就读小学四年级时加入新加坡国家少年队。两年后面临小六会考，他为了专注课业选择退役，“刚好那时有试镜的机会，就走上了演员的道路”。

张值豪从小习武术，还曾加入国家少年武术队。（受访者提供）

张值豪在国家少年队时曾经到中国受训，“他们上午、下午、晚上都训练，我特别敬佩他们。我（在新加坡）只是课外活动时练习，之后晚上再去武馆练”。

本届奥运，张值豪最感兴趣的运动是羽毛球和足球。他以前上学时很喜欢踢足球，小时候也经常和爸爸一起打羽毛球，现在经纪公司“午言媒体”也和同事一起打。

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