钱未入袋 欧阳震华不敢破行内禁忌

（香港讯）香港演员欧阳震华日前担任“鬼王”梁思浩主持的综艺《直播灵接触》嘉宾，梁思浩告诉媒体，他与欧阳震华的太太是好友，两人18岁时已认识且交情不浅。

至于会否在节目中互爆黑史，欧阳震华笑说：“他敢讲？那得录两小时的影片，他来不及找其他嘉宾补上！我们不是爆料，会讲我遇到的灵异真人真事。”梁思浩则说：“Bobby（欧阳震华）在我心目中没有黑史。”

签约英皇 影视双线发展

欧阳震华近日签约英皇公司。他说，入行40年想转换环境，“因为没出去看过，不知无线（电视）好。”谈到接下来的工作安排，他透露会接拍电影和剧集，但目前不透露细节，“是商业机密，做这行有一个禁忌，就是还没收到首期（酬劳）都不能讲，好像诅咒，试过讲完后就没了。”

欧阳震华（左）为梁思浩（右）主持的节目担任嘉宾。（互联网）

欧阳震华7月28日庆祝64岁生日，老婆的生日与他相差一周，夫妻俩计划一起庆祝。他的生日愿望是世界和平，“看到很多负面新闻，很惨的，没那么多负面新闻，就没病痛，不会影响到心情和内分泌。”

梁思浩封口不谈杨思琦



梁思浩近日与香港女星杨思琦闹是非。梁思浩早前在网络节目《娱乐好好玩》上爆料，称多年前被一个港姐出身、外表楚楚可怜的女艺人骗，错为对方出头，误会了另外一个外表霸气的女艺人。他爆料时未指名道姓，但随着很多网民猜测是杨思琦，梁思浩亲自解画说：“是啊！杨思琦。”

杨思琦随后反击，指梁思浩为了做节目故弄玄虚，说是说非，劝他少说话积口德。被港媒问起此事时，梁思浩说：“不再说了，再讲下去漫无目的！”在旁的欧阳震华帮忙解围说：“可能他讲的话不是外界理解的意思，没太多人明白他说话的真谛。”