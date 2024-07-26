《小孩不笨3》登微博热搜 50包场逾百商场热播预告

人未到，先声夺人，《小孩不笨3》艺人消息中国登上微博热搜，中国已有50个包场，逾100家商场热播电影预告！

胡静凭《人民的名义》人气飙升，她接拍《小孩不笨3》，片中当虎妈，一度以“让胡静演妈不是演我妈”为标题登上热搜第二名。

胡静星期四（7月25日）接受《新明日报》访问表示很替梁导开心，为他的才华能让中国观众看到感到高兴，希望可以让更多的人关注《小孩不笨3 》。

以胡静对中国观众的了解，《小孩3》最能抓住中国观众的点是什么？她回答：“应该是妈妈之间的较劲，还有大家对于中国陪读妈妈在海外陪读的经历。”

记者转问导演梁志强，他惊叹人未到中国，消息已在当地发酵，其实《小孩》1及2已有好些中国观众看过，志强像发现“新大陆”般告诉记者：“你打开微信与抖音都有很多中国观众评语，原来《小孩不笨》在国外的反应那么强烈，我事前根本不知情！”

除了登上微博热搜，志强透露，在中国拓展的几个本地大企业家，得悉《小孩3》进军中国，本着“自己人支持自己人”的心态鼎力相助：“他们有些帮忙推广、有些在平台播放广告、有些则是包场，都以不同的形式支持这部电影。”

《小孩3》中国已有50个包场、100多家商场热播《小孩3》电影预告，他语带欣喜说：“太给力！”