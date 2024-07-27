蜕变为花样熟男 Energy电力全开

（本地讯）第973期《优1周》已出街，封面人物是7月27日和28日在台北小巨蛋热烈开唱的男团Energy！解散近20年，台湾“最杀唱跳男团”Energy重新合体，强势回归乐坛。五名成员牛奶（44岁）、阿弟（42岁）、书伟（43岁）、坤达（42岁）和Toro（42岁），从蹦跳少年蜕变为花样熟男，年龄都超过40，依然状态在线。

Energy当年出道仅一个多月便狂吸万名粉丝，举办大型演唱会。如今再次集结，带着新专辑“Here I Am”重返荣耀时代，从长达11小时的台北签唱会，再到带动挑战热潮的“E16蹲”，各种话题攻占娱乐头条，电力全面power up！

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更多专访内容以及娱乐、生活、保健资讯，刊载于第973期《优1周》杂志，每本售价$2，在各大报摊、售报亭、超市及便利店均有出售。官网：uweekly.sg。

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一对国庆庆典（8月9日）门票。读者可扫描杂志内的QR码或上网：qrs.ly/bjfyn5k回答一道问题，就有机会赢奖，截止日期：7月31日晚上11时59分。