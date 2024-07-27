那英《歌手2024》夺冠 网亏：Taylor Swift也赢不了的剧本　　

（长沙讯）那英26日（星期五）晚上在中国综艺《歌手2024》不出意料地拿下冠军，却被批“赢得实在很难看”！

她的两大对手——美国唱将Chanté Moore（香缇莫）及Faouzia加拿大籍的（凡希亚），前者爆冷竟然连第二轮都没进，后者在正规赛从来没有掉出过前三名，而且又演唱自己的歌曲“RIP, LOVE”，转音转得行云流水，最后却只是第四名收场，让那英这个冠军拿得不能让网民信服。

官方微博发出比赛结果，留言区全面翻车，都是吐槽，最高赞评语是“你好意思发出来啊”，其次是“天哪Faouzia第一次跌出前三竟然是总决赛”、另外还有“恭喜Faouzia和Chante Moore获得歌王”、“你们明年别办了”、“给Chante道歉！给Faouzia道歉！第一轮发挥最好的居然进不了第二轮？全季没掉出前三的决赛第四？《歌手2024》全季最大的两个笑话”。

在第一轮“帮帮唱”环节，Moore与迪玛希合作演唱“Lose Control”，二人互飙高音，实力相当，征服全场，被认为稳进第二轮却意外落马。Faouzia唱自己的歌曲却输给第二名的谭维维及第三名的孙楠，这个结果连中国网民都无法接受，认为太剧本化了。有网民指那英前面曾表现得荒腔走板，正规赛最后一期让她逆转夺冠，就是为了铺陈她在总决赛从谷底逆袭的大女主剧本。最后没人在讨论音乐，全都在讨论节目如何写剧本。有网民亏“就算Taylor Swift、Adele来都赢不了，人情世故嘛”。

那英在常规赛中只有一期夺冠，虽然她总决赛表现比之前好，但唱功比起其他歌手被认为有显著差异，却获得压倒性胜利，加上她在演唱中以口白拉票，更落人口实，显得太怕输了。

《歌手2024》自开播以来爆发不少争议，包括恶评后被淘汰又返场雪耻的杨丞琳、说要来又不见人的Charlie Pugh等，都惹出不少话题。