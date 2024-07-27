刘德华值19万亲笔字画被盗 师父喊话：良心发现请还

（北京讯）78岁的彭登怀是刘德华公开拜师的川剧变脸大师，他接受采访爆料，刘德华在24年前送他的画不慎丢失，至今没找回来。

彭登怀25日接受中国大陆媒体采访，透露刘德华在2000年召开记者会，双膝跪地向他拜师，现场有数百家媒体见证，刘德华还送上一幅写着“艺术甲天下”的字画，彭登怀十分喜欢，过后一直挂在家中的正中央。

2011年搬家失窃 13年找不回来

刘德华（右）送彭登怀一幅写着“艺术甲天下”的字画。（互联网）

彭登怀在2011年搬家，由于看管不严和人手杂乱，这幅字画被人深夜盗走。他曾四处寻找，问遍了搬家公司的员工，还去拍卖行咨询，至今13年都没有找回来。

他希望通过媒体喊话，若盗窃者良心发现，希望把字画还给他，他会重谢，甚至愿意用钱买回来。记者提议让刘德华重新写一幅，彭登怀婉拒了。他坦言如果自己开口对方一定会同意重写，不过那幅画在几百家媒体面前曝光，又是刘德华亲手奉上，意义完全不一样。

另外，他还说当年有人开价100万人民币（19万新元）收购，他坚决不卖。

刘德华求拜师被拒 靠诚意打动

刘德华（右）跪地奉茶，向彭登怀拜师。（互联网）

彭登怀曾三度登上央视春晚，是家喻户晓的大师。他8岁登台，早在上世纪60年代就崭露头角，去过几十个国家和地区，被誉为“变脸大师”。

李亚鹏主演的央视版电视剧《笑傲江湖》，当年曾找彭登怀出演青城派掌门人余沧海，已故的原著作家金庸当时还题字词“彭登怀兄，中国一杰！”。

1998年，刘德华和彭登怀登台央视春晚演出，被彭登怀的表演震撼，次年又在中秋晚会同台演出，刘德华提出拜师要求，当时彭登怀没答应。后来彭登怀去香港演出，刘德华放下一切工作现身支持，彭登怀为之动容，最终答应收徒。

刘德华学变脸七年 能变脸12张以上

彭登怀（左）希望刘德华可以展示学到的变脸给观众看。

彭登怀之前从未考虑过收徒，曾有马来西亚富商出资60万新元，希望跟他学习变脸，被他宛然拒绝。他原本打算只收刘德华一个关门弟子，后来在刘德华的劝说下才继续收徒，至今门下有30多位弟子。

刘德华拜师曾轰动一时，他在彭登怀那里学了七年变脸，虽然达不到师父的高水平，但据说也算是学有所成，目前已可以变脸12张以上。彭登怀希望他可以展示给观众看。

8月9日，刘德华将在彭登怀的家乡成都举办个人演唱会，门票一票难求，彭登怀对此事非常关注，受访时吐露字画被盗一事，至今耿耿于怀。