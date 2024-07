(长沙讯)中国歌唱竞技综艺《歌手2024》冠军出炉,由那英击败各个表现稳定的强劲对手夺冠,惹来网民痛批黑箱,接着更流出一段哈萨克歌手迪玛希在录影过程中忘记关麦克风,疑似爆出制作单位黑幕的片段,引发外界议论。

微博27日疯传节目片段,在决赛助阵Faouzia(凡希亚)演唱“Lose Control”的迪玛希,在后台时被拍到两人耳语,怎料迪玛希没有关掉麦克风说出:“They said, It must be Chinese before you.(他们说一定是中国人在你前面)”Faouzia则是一脸复杂地回:“OkI t’‘s no problem.(好,没关系)”整句话被清楚收音。

中国网民质疑赛事有黑幕,认为Faouzia是最稳定、最强大,且从未掉出前三的歌手,连主持人胡海泉都称赞她:“创造了歌手节目的历史纪录,她是第一位整季单期排名从未掉出过前三的首发歌手。”

她最后却只得到第四名,惹来批评声浪:“中国歌坛最终还是得谈资论辈,没有看头”、“丢人丢到国外了”。

那英夺冠后激动大哭,更称完全没有想到,也引来不少网民讽刺:“我也没有想到,十几亿人都没有想到”。