网选今年陆韩剧10大人气女主角 金智媛突围摘冠

（综合讯）网选十大人气女主角，《泪之女王》金智媛力压群雌，突围而出夺冠军。

2024年是强剧不间断的一年，环视今年必追的中国大陆剧和韩剧排山倒海而来，其中不乏《狐妖小红娘月红篇》《承欢记》《庆余年2》《与凤行》《墨雨云间》《玫瑰的故事》《背着善宰跑》《泪之女王》《和我老公结婚吧》等热门剧集。这些剧集在强大的剧本核心与华丽的演员卡司下，部部几乎都是话题保证，引起了众多网友的关注与热议，不只收视创下佳绩，也让这些女星因戏而再度爆红。

日前，台湾《网络温度计DailyView》就透过《KEYPO大数据关键引擎》舆情分析系统，以人工智能作为语意分析之工具，针对讨论主题相关文本进行分析，并根据网友就该议题之讨论，作为本次主题分析与排序依据，调查出网友讨论度破表的十大人气女主角，结果讨论热度高，改编自网络人气小说《嫡嫁千金》的《墨雨云间》中的薛芳菲只排第四，令网民大跌眼镜。

《墨雨云间》是吴谨言携手新生代男星王星越主演的复仇剧，该剧讲述了吴谨言饰演的薛芳菲被丈夫陷害后幸运获救，并开启绝地反击的复仇故事。这次她和王星越组“有仇必报CP”，在一开播就冲上串流平台收视冠军，人气再度飙涨，掀起一股追剧热潮。

遗憾的是，在网友讨论度破表的十大人气女主角中，吴谨言竟败给金惠奫、刘亦菲和金智媛排名第四。

《泪之女王》打破《爱的迫降》收视纪录

人气第一名当然非《泪之女王》的洪海仁（金智媛演）莫属，这部Netflix的爱情韩剧一上线就开红盘，甚至还打破5五年前夯剧《爱的迫降》收视纪录，超亮眼表现让金秀贤与金智媛获封年度CP。

虽然该剧被不少网友吐槽剧情老套，但颜值与实力并重的金智媛，演活了傲娇高冷的财阀女王，超萌反差感让人看了很难不被圈粉。此外，金智媛在剧中的穿搭也是一大看点，出场的每一套造型更成为许多职场女性的穿搭范本，金智媛荣获人气声量第一名果然当之无愧！

刘亦菲主演的《玫瑰的故事》改编自香港作家亦舒同名长篇小说，她在剧中饰演黄亦玫，透过三段故事演绎出都市女子面对不同境遇仍能活出自己的精彩人生。刘亦菲在戏中挑战尺度，有多场吻戏，讨论度十分高，排名因此仅次金智媛，屈居亚军。

边佑锡（右）跟金惠奫（左）因为演出《背着善宰跑》，声势翻涨，成为炙手可热的演员。（取自网络）

金惠奫凭《背着善宰跑》排第三

27岁女星金惠奫（yūn），2024年重返小荧幕演出奇幻爱情韩剧《背着善宰跑》，饰演为了救活最爱的顶级明星而回到过去的粉丝“任率”，多场引发共鸣的哭戏桥段，让全球剧迷一起心动、心痛，获得网民青睐而排名第三。

2024年十大人气陆、韩剧女主角

１ 金智媛（《泪之女王》洪海仁）

２ 刘亦菲（《玫瑰的故事》黄亦玫）

３ 金惠奫（《背着善宰跑》任率）

４ 吴谨言 （《墨雨云间》薛芳菲）

５ 赵丽颖（《与凤行》沈璃）

６ 李沁 （《庆余年2》林婉儿）

７ 朴敏英（《和我老公结婚吧》姜智媛）

８ 赵今麦（《在暴雪时分》殷果）

９ 杨紫（《承欢记》麦承欢）

10 杨幂（《狐妖小红娘月红篇》涂山红红）