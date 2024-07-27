为《乐园》翻唱经典《相思河畔》 蔡淳佳：没压力

为电影《乐园》翻唱经典金曲《相思河畔》，本地歌手蔡淳佳没有压力！

由蔡于位导演，李国煌和俞宏荣主演的《乐园》，将在8月8日上映，但电影未放映就已经获奖连连，包括去年11月赢得圣地亚哥亚洲电影节“观众奖”；今年1月美国加利福尼亚第35届棕榈泉国际电影节中赢得“评审团”奖；4月，男主角李国煌和男配角俞宏荣凭《乐园》勇夺第一届胡志明市国际电影节的影帝与配角殊荣。

除此之外，日前片商在社交平台释出蔡淳佳演唱的主题曲《相思河畔》，也获得网民的赞赏，为该片锦上添花。

《相思河畔》是一首经典的不朽金曲，原曲是广为传唱的暹罗（泰国）民谣，原唱是崔萍，而这些年来也有不少歌手翻唱，包括凤飞飞、陈淑桦、蔡琴、陈百强等，这次被选为《乐园》的主题曲，前奏还加插了一小段的取自印度尼西亚民谣后改编成的《甜蜜蜜》，导演蔡于位更找来了本地唱将蔡淳佳演唱。

所谓珠玉在前，翻唱经典，难免会有压力，不过，蔡淳佳说她完全没有任何压力。

星期五（7月26日）下午蔡淳佳透过视讯接受《新明日报》访问时说，她是以看了电影后的心情去演绎：“我在演唱之前先看电影，了解了整个故事，在录音时就将电影的故事情节融入，再用自己的感情表达出来。”

蔡淳佳说，她尽量不让整首歌带有悲伤的感觉，也希望能激发听众在听了这首歌后想去看这部电影的欲望。

除了电视剧主题曲与插曲之外，蔡淳佳甚少演唱电影主题曲，上次是《想入飞飞》（3688），至今将近10年了，她说这次是导演蔡于位找她：“我们是认识多年的朋友，他跟我说电影有首歌曲很适合我唱，不过，他要我先去看了电影后才做决定。”

结果，蔡淳佳看后深深被电影情节所感动，于是一口答应了，但她没有想到歌曲挂上网后，深受好评。

“希望他们听了歌曲，也想买票进场看电影。”

《乐园》未上映就获奖无数，记者问蔡淳佳是否寄望在接下来的一些电影奖项中，她演唱的《相思河畔》入围最佳电影主题曲并得奖？

“当然希望，不过奖项是可遇不可求的。”

提及自己近况，蔡淳佳说，之前到北京为央视录制了一个节目。至于什么节目，她没有详说。

未来，她会拍摄更多内容上传到自己的自媒体平台。“下个月会上传《相思河畔》MV的拍摄花絮，也会陆续上传自己的新歌。”