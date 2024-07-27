何猷君公司上市创纪录 一天之内身家涨近七亿

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更新 / 2024年7月28日 2:10 AM
发布 /
发布 / 2024年7月27日 3:25 PM
何猷君联合创办的星竞威武在纳斯达克（Nasdaq Inc）挂牌上市，中国电竞第一股正式诞生。（取自Instagram）
何猷君联合创办的星竞威武在纳斯达克（Nasdaq Inc）挂牌上市，中国电竞第一股正式诞生。（取自Instagram）

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（综合讯）已故赌王何鸿燊与四太梁安琪的儿子何猷君，其持有14.2%的电竞公司星竞威武集团（NIP Group），于6月在美国申请IPO（首次公开募股），何猷君是星竞威武的联合创办人及最大股东。26日，星竞威武在美国世界第二大证券交易所纳斯达克（Nasdaq Inc）挂牌上市，中国电竞第一股正式诞生。

星竞威武的股票代码为“NIPG”，公开发行价为12新元/ADS（每份ADS对应10份普通股）。纳斯达克集团副主席兼亚太区主席Bob McCooey（麦柯奕）指出，何猷君创造了纪录，成为亚洲最年轻的纳斯达克上市公司创始人。

身为星竞威武集团董事长兼联席CEO，何猷君与妻子奚梦瑶出席了敲钟仪式。他也在社媒分享了他在纳斯达克大厦外的留影为公司挂牌上市的谈话，以及全场欢声雷动的场面。奚梦瑶当时就站在他的身后，当气氛上到高潮时，何猷君回头亲吻妻子，高调撒狗粮。

何猷君报答亡父 感谢母亲

为何猷君生下两个子女的奚梦瑶，也在社媒分享好消息，并用英文留言：“恭喜我的丈夫和他的伙伴们！成为有史以来最年轻的亚洲敲钟者，一直是他的梦想。我很高兴今天能见证它变成现实！为你感到骄傲。”两人热吻的影像，还有已故赌王和四房全家包括夫人梁安琪、何超盈、何超欣等。也都在纳斯达克总部的巨型的广告屏上全员出镜。

何猷君还发文告慰亡父，称父亲登上过任何电视台和广告牌，但没有上过纳斯达克，今天赌王以“敲钟人的父亲”登上纳斯达克的屏幕，这是何猷君用来报答父亲的方式，同时感谢母亲一直以来的信任。

据悉，何猷君持有星竞威武集团14.2%的股份，该集团上市后市值约5亿美元（6亿7000万新元）。也就是说，公司上市当天，何猷君身家涨了这么多。

不接管家族生意 何猷君闯出一片天

据报道，星竞威武集团发行了225万股，定价9美元，开盘后一度涨超45%，但最终以9.02美元收盘。集团去年的营收数据亮眼，净收入高达1亿1200万新元。

据知，何家三太陈婉珍、四太梁安琪、何超琼、何猷龙等二代都上过福布斯，坐拥庞大家产，并且垄断了家族的生意。后世子女要想超越他们，除了接班之外，很难做到。现在何猷君闯出一片天，只要公司继续壮大下去，进入百亿富豪俱乐部指日可待。

据报道，星竞威武由瑞典的Ninjas In Pyjamas和中国的ESV5队伍组成，两支队伍在《英雄联盟》和《王者荣耀》等热门游戏中进行职业竞技，并于2023年合併。

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