何猷君公司上市创纪录 一天之内身家涨近七亿

（综合讯）已故赌王何鸿燊与四太梁安琪的儿子何猷君，其持有14.2%的电竞公司星竞威武集团（NIP Group），于6月在美国申请IPO（首次公开募股），何猷君是星竞威武的联合创办人及最大股东。26日，星竞威武在美国世界第二大证券交易所纳斯达克（Nasdaq Inc）挂牌上市，中国电竞第一股正式诞生。

星竞威武的股票代码为“NIPG”，公开发行价为12新元/ADS（每份ADS对应10份普通股）。纳斯达克集团副主席兼亚太区主席Bob McCooey（麦柯奕）指出，何猷君创造了纪录，成为亚洲最年轻的纳斯达克上市公司创始人。

身为星竞威武集团董事长兼联席CEO，何猷君与妻子奚梦瑶出席了敲钟仪式。他也在社媒分享了他在纳斯达克大厦外的留影、为公司挂牌上市的谈话，以及全场欢声雷动的场面。奚梦瑶当时就站在他的身后，当气氛上到高潮时，何猷君回头亲吻妻子，高调撒狗粮。

何猷君报答亡父 感谢母亲

为何猷君生下两个子女的奚梦瑶，也在社媒分享好消息，并用英文留言：“恭喜我的丈夫和他的伙伴们！成为有史以来最年轻的亚洲敲钟者，一直是他的梦想。我很高兴今天能见证它变成现实！为你感到骄傲。”两人热吻的影像，还有已故赌王和四房全家包括夫人梁安琪、何超盈、何超欣等。也都在纳斯达克总部的巨型的广告屏上全员出镜。

何猷君还发文告慰亡父，称父亲登上过任何电视台和广告牌，但没有上过纳斯达克，今天赌王以“敲钟人的父亲”登上纳斯达克的屏幕，这是何猷君用来报答父亲的方式，同时感谢母亲一直以来的信任。

据悉，何猷君持有星竞威武集团14.2%的股份，该集团上市后市值约5亿美元（6亿7000万新元）。也就是说，公司上市当天，何猷君身家涨了这么多。

不接管家族生意 何猷君闯出一片天

据报道，星竞威武集团发行了225万股，定价9美元，开盘后一度涨超45%，但最终以9.02美元收盘。集团去年的营收数据亮眼，净收入高达1亿1200万新元。

据知，何家三太陈婉珍、四太梁安琪、何超琼、何猷龙等二代都上过福布斯，坐拥庞大家产，并且垄断了家族的生意。后世子女要想超越他们，除了接班之外，很难做到。现在何猷君闯出一片天，只要公司继续壮大下去，进入百亿富豪俱乐部指日可待。

据报道，星竞威武由瑞典的Ninjas In Pyjamas和中国的ESV5队伍组成，两支队伍在《英雄联盟》和《王者荣耀》等热门游戏中进行职业竞技，并于2023年合併。