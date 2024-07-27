李嫣公开手术照片 口罩掩脸双目紧闭

近日王菲与李亚鹏所生的女儿李嫣，在社媒上晒出她第四次唇腭裂手术照片，并且配上“轻舟已过万重山”的文案，引起热议。

照片中，李嫣平躺在病床上，戴着口罩双目紧闭，胸前还放着氧气面罩，可见手术的难度并不小。

据报道，王菲去年一年都在陪着女儿，两人还去了很多地方旅行。当年李嫣做手术的时候，王菲也是全程陪护，寸步不离。

李嫣公开手术照，引起热议。（互联网）

据说2005年王菲在产检时就已经发现女儿是唇裂了，夫妻俩听到这个消息后一言不发，顿时陷入低气压。传言指李亚鹏问王菲的想法，王菲只是说了一句“还能怎么想”。最后他们没有不要这个孩子，所以李嫣就顺利出生了。

关于李嫣嘴唇的问题，网民曾有两极化的议论。有网民归咎是王菲在孕期不良习惯造成，其他网民则认为是李亚鹏家里有唇腭裂遗传史，指他的爸爸和奶奶的嘴唇就有些干瘪不自然。

手术后李嫣的嘴唇基本上看不出任何异常，今年她18岁生日还和王菲拍摄了合影写真。照片中王菲温柔地亲吻女儿额头，李嫣身穿无袖上衣，耳朵上戴着超大耳环，穿着打扮时尚又随性。同时，她嘴唇上的疤痕已经完全看不见，摆脱了兔唇困扰，不但美出新高度，面对镜头也愈发从容自信了。

之前李嫣也曾被拍到和妈妈一起现身机场，母女俩穿着打扮非常简单，连妆都没化，手挽着手，同框画面非常温馨。网民称赞身材高挑的她气质出众，和王菲同行气场十足。