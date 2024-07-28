畏高却跟着成龙跳高坡 张艺兴：真怕啊！

张艺兴近来歌唱演戏各有突破，一是发布首张全英语专辑，二是在片场克服恐高跳下高坡。

张艺兴6月推出首张全英语新专辑“Step”，对他来说是一次大胆的尝试。他7月10日在马来西亚吉隆坡举办巡回演唱会，开唱前接受《联合早报》访问时说，这次和美国公司合作，最大挑战之一是时差带来的沟通困难。他说：“他们要求今天必须有回复，但他们的今天就是我们的昨天，时间不一样，有时还会搞错日期。所以养成了熬夜的习惯，凌晨起来工作。”

张艺兴分享这次专辑中最大的挑战——时差。（华纳音乐提供）

找好友相助改编经典曲

张艺兴在积极提升自己的英语水平，被问有何语言学习技巧，他直言：“因为花钱了嘛，就必须认真对待。就像如果能找到一家巨贵的健身房，花了钱，一定会想方设法去健身。”

除了新专辑的宣传，他同样忙碌拍戏。他和成龙主演中国奇幻动作电影《传说》，也为电影制作主题曲“A Legend”。歌曲改编自2005年电影《神话》主题曲，张艺兴提起改写原曲的挑战时说：“其实这是比较难的，因为它已经是经典版本。你必须在不破坏氛围的情况下，加上自己的创作，这其实挺头疼的。”

那该如何克服呢？他坦言：“就是找很多个朋友来一起想办法，一个好汉三个帮，才能做出一碗汤！”

成龙带头跳高斜坡

张艺兴回忆和成龙的合作说: “压力确实很大，但大哥（成龙）非常照顾我们，给我们煮茶叶蛋，送零食，还会在片场抽查我们有没有认真拍摄。每当你把所有东西拍完了，会发现大哥在远远地注视着你，就会有紧张的感觉。”

他也分享有场戏须纵身一跃十几米高的斜坡，他用手臂向记者绘声绘色地描述斜坡的样子，“斜坡它有一个沟沟，可以让人从这滑下去，‘咻’地拋出去，然后啪，咻，啪，有三个阶梯，很吓人。”

有场戏张艺兴等人须跳斜坡，成龙带头跳。（互联网）

当时成龙和大家说：“走走走，你们都下去吧，我们都用替身。”结果正当张艺兴一帮人要回去时，成龙开始穿起护具要跳斜坡。看见大哥准备就绪，大家急忙止步，说：“大哥穿护具了！”

张艺兴虽然畏高，但看到前辈都跳了，自己也要突破恐惧跳下去。他说：“我们身为年轻一代的演员，责无旁贷。大哥都能做，为什么我们年轻演员不能做呢？”话末，他感叹：“但是我真怕啊！”

这场戏最后拍了三次，他忆述：“我第一次跳完，趴在地上，工作人员问我有没有哪里受伤，我就想应该可以了，导演也和我说太棒了，大哥还对我说‘有种’。结果导演微笑看着我，称赞大哥后，要我再来一次。当时我人已经懵了......第二次我也不敢跳，是直接把我推下去的，真的太吓人了。”

想要更专注于演戏

今年出道12年的张艺兴，谈到未来的工作目标时说，想要更专注于演戏，“在歌手层面我尝试了很多不同的东西，接下来可能会在演员这个行业多了解和学习，包括去学校上课，拓展自己的认知。”

他认为演戏对他有一种魅力，和音乐有异曲同工之妙，“演戏可以创造角色，不仅仅只是根据剧本来演这么简单，在塑造角色的过程中也可以把想法注入其中。”