上周票房：小小兵立功 龙卷风狂卷票房

《神偷奶爸4》卖萌卖笑，片中的黄色“小小兵”（Minions）立大功，捍卫票房榜首位置。新上映的好莱坞灾难片《龙卷风暴》首周末狂卷票房攀上亚军，把《脑筋急转弯2》踢落第三。

另一部新上榜的是越南温馨片《妈妈的愿望》，虽然电影演员和语言对本地观众而言相对陌生，但故事主打亲情，笑中带泪，有催化票房效应，公映首周爬上票房第七位。“越南阿妈”一开画就硬拼泰国阿嫲的《金孙暴富攻略》，本周又迎战好莱坞劲敌《死侍与金刚狼》（Deadpool & Wolverine），阻力重重。

刻画亲情的越南电影《妈妈的愿望》目前在本地公映。（邵氏机构提供）

《金孙》早在6月底攻下本地2024年到目前为止最卖座亚洲电影荣衔，上映八周，票房目前已突破573万元。

2024年7月18日至7月21日票房排名



①（1）神偷奶爸4（Despicable Me 4）

②（新）龙卷风暴（Twisters）

③（2）脑筋急转弯2（Inside Out 2）

④（5）长脚怪（Longlegs）

⑤（4）金孙暴富攻略（How To Make Millions Before Grandma Dies）

⑥（3）噤界：入侵日（A Quiet Place: Day One）

⑦（新）妈妈的愿望（One Wish）

⑧（6）海关战线（Customs Frontline）

⑨（7）小孩不笨3（I Not Stupid 3）

⑩（9）绝地逃生（Escape）