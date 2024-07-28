上周票房：小小兵立功 龙卷风狂卷票房

陈秋雁

发布 /
发布 / 2024年7月28日 5:00 AM
《神偷奶爸4》卖萌卖笑，还有卖座力。（UIP提供）
《神偷奶爸4》卖萌卖笑，还有卖座力。（UIP提供）

字体大小:

《神偷奶爸4》卖萌卖笑，片中的黄色“小小兵”（Minions）立大功，捍卫票房榜首位置。新上映的好莱坞灾难片《龙卷风暴》首周末狂卷票房攀上亚军，把《脑筋急转弯2》踢落第三。

另一部新上榜的是越南温馨片《妈妈的愿望》，虽然电影演员和语言对本地观众而言相对陌生，但故事主打亲情，笑中带泪，有催化票房效应，公映首周爬上票房第七位。“越南阿妈”一开画就硬拼泰国阿嫲的《金孙暴富攻略》，本周又迎战好莱坞劲敌《死侍与金刚狼》（Deadpool & Wolverine），阻力重重。

刻画亲情的越南电影《妈妈的愿望》目前在本地公映。（邵氏机构提供）

《金孙》早在6月底攻下本地2024年到目前为止最卖座亚洲电影荣衔，上映八周，票房目前已突破573万元。

2024年7月18日至7月21日票房排名

①（1）神偷奶爸4（Despicable Me 4）
②（新）龙卷风暴（Twisters）
③（2）脑筋急转弯2（Inside Out 2）
④（5）长脚怪（Longlegs）
⑤（4）金孙暴富攻略（How To Make Millions Before Grandma Dies）
⑥（3）噤界：入侵日（A Quiet Place: Day One）
⑦（新）妈妈的愿望（One Wish）
⑧（6）海关战线（Customs Frontline）
⑨（7）小孩不笨3（I Not Stupid 3）
⑩（9）绝地逃生（Escape）

LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容

Pantry News Talk
Lianhe Zaobao Club