上周票房：小小兵立功 龙卷风狂卷票房

《神偷奶爸4》卖萌卖笑,片中的黄色“小小兵”(Minions)立大功,捍卫票房榜首位置。新上映的好莱坞灾难片《龙卷风暴》首周末狂卷票房攀上亚军,把《脑筋急转弯2》踢落第三。

另一部新上榜的是越南温馨片《妈妈的愿望》,虽然电影演员和语言对本地观众而言相对陌生,但故事主打亲情,笑中带泪,有催化票房效应,公映首周爬上票房第七位。“越南阿妈”一开画就硬拼泰国阿嫲的《金孙暴富攻略》,本周又迎战好莱坞劲敌《死侍与金刚狼》(Deadpool & Wolverine),阻力重重。

刻画亲情的越南电影《妈妈的愿望》目前在本地公映。(邵氏机构提供)

《金孙》早在6月底攻下本地2024年到目前为止最卖座亚洲电影荣衔,上映八周,票房目前已突破573万元。

2024年7月18日至7月21日票房排名



①(1)神偷奶爸4(Despicable Me 4)

②(新)龙卷风暴(Twisters)

③(2)脑筋急转弯2(Inside Out 2)

④(5)长脚怪(Longlegs)

⑤(4)金孙暴富攻略(How To Make Millions Before Grandma Dies)

⑥(3)噤界:入侵日(A Quiet Place: Day One)

⑦(新)妈妈的愿望(One Wish)

⑧(6)海关战线(Customs Frontline)

⑨(7)小孩不笨3(I Not Stupid 3)

⑩(9)绝地逃生(Escape)