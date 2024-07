(长沙讯)中国歌唱节目《歌手2024》7月26日播出决赛时,因哈萨克歌手迪玛希与加拿大歌手凡希亚(Faouzia Ouihya)的对话,疑似爆出制作单位黑幕的片段,引发外界议论。对此,迪玛希27日在微博上载一段视频,还原当时的状况和自己说的话。

迪玛希澄清说,Faouzia(凡希亚)曾提出要与他一起合作表演,但因为节目规定外籍选手必须与中国歌手合作,所以当时他才对女方说:“They said must be a Chinese singer for you.”(他们说必须是一位中国歌手与你合作),而非外界所传的“They said, It must be Chinese before you.”(他们说一定是中国人在你前面)

此外,迪玛希也表示,节目制作单位有向自己解释外籍歌手必须选择中国歌手合作的原因,“他们选择了我才华横溢的朋友张杰与凡希亚合作,是为了促进加拿大和中国之间的文化交流。”