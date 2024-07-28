王晶拍视频爆料周星驰 “双眼皮是割的”

（香港讯）69岁香港导演王晶入行49年，最近开设《王晶笑看江湖》YouTube频道，畅谈从影生涯和演艺圈秘辛。首集他就拿喜剧天王周星驰开刀，除了透露两人不和的起因，也将周星驰的情史，甚至曾割双眼皮等全都抖出来。

王晶回忆他和周星驰在1989年第一次见面，周星驰问他有没有机会合作，他说当然有，并好心提醒周星驰演一直爆粗口的江湖片很难成名。隔年王晶来新加坡拍电影，接到向华强的电话，说周星驰拿《赌神》搞笑拍了《赌圣》非常成功，王晶心想周润发没空拍《赌神2》，唯一办法就是另开一部新电影，于是把《赌神》的小刀（刘德华饰）、《赌圣》的阿星（周星驰饰）凑在一起，另外搞出《赌侠》。王晶说，刘德华曾私下“投诉”，“所有搞笑都在阿星那里，那我怎么办？”王晶就帮他加了跟陈法蓉的感情戏，结果还是不敌周星驰抢眼，王晶喊冤称不是他帮周星驰加戏，很多点子是周星驰自己想的，“很好笑，难道我不要吗？一定要的。”

王晶紧接着跟周星驰合作《整人专家》《逃学威龙》《赌侠2之上海滩赌圣》《鹿鼎记》等，成为无话不谈的好友。周星驰对他说了很多私密事，像是他童年家境不好，爸爸离家，靠妈妈一手抚养3个小孩，其实导火线是他撞见爸爸出轨现场，有一天他偷偷跑去戏院看电影，看到爸爸跟一个女人在前面，回家跟妈妈讲，“结果就没有爸爸了”。

王晶也说，周星驰当时跟罗慧娟感情很好，问他现在女友是谁，他都大方回答：“当然是阿娟”。周星驰还跟他自爆双眼皮是割的，那时候有另外一个女朋友，他割完双眼皮躲在女友位于新界的家几个星期，女友天天买便当给他吃。

此外，王晶形容，拍《逃学威龙》时，周星驰跟导演陈嘉上一看到朱茵，“眼睛都快要掉出来”，不过周星驰不会把自己的好感明说出来，更别说主动要求帮女生加戏或两人对手戏等，因为“他是一个不喜欢让人知道他在想什么的人”。

王晶提到1992年两人合作《鹿鼎记2神龙教》开始疏远，有天拍戏时，他问周星驰在想什么想这么久，他回说：“我在帮你思考啦”，让王晶纳闷为什么要用这种态度，在心里留下一道裂痕，“慢慢我发觉是他想做导演，他不想受人指挥，也都不想被人猜到他想做什么。”王晶最后预告，下一集他会继续谈与周星驰如何从亲密朋友变成不开心收场。