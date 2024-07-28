推广潮汕传统文化 沈炜竣高歌《金孙》潮州童谣

邀公众体验潮汕传统文化，潮剧小生沈炜竣与本地名厨歌手合唱潮州歌曲《潮州人家己人》，冲着《金孙》热潮，炜竣将独唱潮州童谣《唪啊唪唪金公》！

《唪啊唪唪金公》是本地最卖座泰国片《金孙暴富攻略》里，外婆对孙子唱的潮州童谣。其实，这首潮州童谣也勾起炜竣的童年回忆。

炜竣受访告诉《新明日报》：“小时候，祖母就是唱这首潮州童谣哄我睡的，我相信祖母的祖母也传唱着这首歌，这首歌让我很感动，就想写一首歌来怀念她。”

炜竣从中取了灵感，2016年就与本地音乐创作人郭幸利（Henry Quek）重新改编，创作了这首结合了潮语和华语的《唪啊唪唪金公》，记者听了炜竣哼唱的《唪啊唪唪金公》，非常悦耳。

沈炜竣去年曾在后港购物中心表演潮州戏曲。（受访者提供）

后港购物中心星期天（7月28日）推出体验潮汕传统文化活动，观众可品尝到潮汕美食，观赏戏曲展览、戏曲讲座会、精彩工作坊等。

首先是，炜竣所掌舵的咚咚锵节目策划公司和老赛桃源潮剧团应后港购物中心、林杰辉与The Blue Pocket的邀请，于下午3点至4点，率领著名女花旦李淑贞、美猴王潘广基表演潮剧，曲目有《京城会》、《柳明月救孤儿》和《待将东溶迎春开》。炜竣会示范戏曲基本功，并与观众互动，欢迎小朋友上台一起学习，穿上戏曲服饰和家人拍照留念。

想学习制作潮州甜点吗？4点到5点，名厨林纯隆将现场教学怎么做豆爽、芋泥和红龟粿。听上去令人垂涎三尺，炜竣笑说会趁主持时向名厨偷师。说到厨艺，生活中深具创意的炜竣拿手做的是蒸素鱼。

林纯隆（Leon Lim）是新加坡顶级厨师第二季（MasterChef Singapore Season 2）亚军，也是SPOP艺起唱！四强歌手之一，中英兼通。炜竣说，两人是在Synergy企业家协会认识，算是“同窗”，认识四年，彼此都热爱中文。纯隆鼓励炜竣将母语双周戏曲带入更多学校，还为炜竣推介几所学校，同样的，纯隆参加歌唱比赛时，炜竣也特别录制视频，以行动支持好友。

傍晚5点到6点是潮剧小生与名厨歌手再次合体，炜竣与名厨林纯隆在台上呈现歌唱表演，首次合唱潮州歌《潮州人家己人》，华语歌《朋友》以及英语歌《Stand By Me》，炜竣还会独唱潮州时代歌曲《门下一仗梨》和潮州童谣《唪啊唪唪金公》。

潮汕传统文化活动将持续到8月18日。