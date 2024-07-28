甄妮开砲呛那英 “好意思赢吗”

（综合讯）那英拿下《歌手2024》冠军，向来说话直率的资深歌手甄妮开砲，在脸书写道：“《歌手2024》真的被我讲中，给钱叫老外来被耍猴子、被玩弄，那英……自己听听你唱的如何，好意思赢吗！唉！陈腔没改变，三个月前我就在脸书里说，内定那英第一。”

据台湾壹苹新闻网，微博流传《歌手》想邀请大牌歌手参赛，但歌坛巨星有地位、有包袱输不起，对参与节目会犹豫，因此双方签下保证冠军合约，甄妮指的应该就是此一说法，但未经证实。甄妮还说：“冠军那小姐，就坐享春秋大梦，以为又红了。”

71岁的甄妮是歌坛资深唱将，拿奖无数，她对《歌手2024》赛制表示不解，“歌唱节目不等于 歌唱比赛，把一堆有点名气的歌手，拿来打分数，分好坏，分等级。你评什么资格？评什么标准？你是谁啊？也有歌手肯去受辱！真让人大开眼界！”

她也不懂为何歌手愿意被评头论足，“每位歌手都是修行多年，累积心血至今的名声，被芒果（指湖南卫视）毁于一旦，为啥？除了钱，我想不到更好的理由！但每个（歌手）本来都很有钱，我就更不明白了？”

其实张学友也提出过类似看法，有“歌神”称号的他，演唱实力早已被肯定，是《歌手》一开播就锁定邀请的目标。他曾被问参赛《歌手》的可能性，他表示不会参加，不想再比赛。他说他有看节目，表示评审是很复杂的，可能刚好听到想睡觉，恰巧那歌声让他醒来，就投了一票，投票的决择可能是很不专业的，而且在3分钟内平平静静地的唱完，以他的经验来说，是不太可能出线的，就变成一定要去飙高音之类，有太多算计。

甄妮看到《歌手2024》结果出来一面倒负评，写道：“哈哈哈原来不只我骂，几乎所有音乐点评人都骂成一团！火了！辣了！热了！水果（暗指湖南卫视）万岁！冠军万万岁。”