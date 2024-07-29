是偶然吗？

Viu 已上线

改编自同名网络漫画的浪漫韩剧。讲述不擅表达感情的天才理财顾问姜厚英（蔡钟协饰），意外邂逅十年前的初恋情人、现职动画制作人的李洪珠（金所泫饰），只是女方因情伤变成“爱情绝缘体”。其实洪珠在学生时期经常帮好姐妹多顺递情书给厚英，她不知道厚英其实暗恋着她。两人如何再续前缘，让爱情故事再次上演？

画室惊魂

Eazie TV·中国电影频道 晚上7.30

主演：罗翔、陈美行、那威、彭波、马维福。古镇民间传说画画有三大禁忌，所谓“三不画”：午夜不画、眼睛不画、鬼不画。画家陆风初来乍到，不相信这个传说，和妻子欧阳雪搬到镇里一栋古宅，他每天在画室创作到深夜，紧接着妻子无故失踪，画室也开始出现异象……

女人我最大

Eazie TV·TVBS亚洲台 晚上9.00

许多过了双十年华的女生，还是想把自己保持在20岁的状态。女来宾亮曦、崔佩仪、温翠苹、林佳仪、赖薇如和张凤书，自认仍保持在20岁的状态。她们将以背影来比拼，看看谁的背影最像20岁。究竟她们能否胜过真正20几岁的妹妹呢?

百份百感觉2003

天映频道（星和Ch868，新电信Ch585） 晚上9.00

主演：余文乐、王嘉明、邓丽欣。根据同名畅销漫画改编，Jerry与许乐是好朋友，他们都希望寻找一百分的女神作为自己的女朋友。可是两人一直未遇到稍接近百分百的完美梦中情人，直至Cherie的出现。Jerry和许乐同时向Cherie展开追求，究竟谁会成功？

飞出个未来第12季 Futurama S12

Disney+ 29日上线

屡获艾美奖的美国喜剧动画片。主角Fry是比萨店的外送员，他在1999年被冷冻，在未来的2999年被解冻。剧情跟随他在未来世界的冒险生活展开。